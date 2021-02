The World Ends With You The Animation : le début de la diffusion daté au Japon, un aperçu de l'opening et une nouvelle illustration diffusés

Cette année, les fans de TWEWY vont être aux anges avec d'un côté un jeu vidéo entièrement inédit servant de véritable suite à la licence de Square Enix, NEO: The World Ends With You, et de l'autre un anime dont les premiers aperçus ont été plus que prometteurs jusqu'à présent. C'est ce dernier qui nous intéresse aujourd'hui, puisque nous savons désormais à quelle date commencera sa diffusion dans l'Archipel !

Les Japonais ont donc rendez-vous tous les vendredis à 1h25 sur MBS / TBS à compter du 9 avril 2021 pour (re)découvrir l'affrontement entre Neku, ses compagnons et les Reapers à travers Shibuya. Et une semaine avant, le 2 avril, une émission spéciale sera diffusée. Un aperçu de l'opening a été diffusé pour célébrer cette bonne nouvelle, avec la chanson thème Teenage City Riot interprétée par le groupe ALI, comme déjà évoqué précédemment, et à laquelle participe également le rappeur R-Shitei (Creepy Nuts). Enfin, une nouvelle illustration venant former un diptyque avec la précédente nous montre cette fois le camp des héros et un évènement en ligne est prévu pour les fans du monde entier avec notamment une exposition d'art, mais il faudra patienter pour en savoir plus.

La diffusion de cet anime est aussi prévue à l'international, reste à savoir qui s'en chargera en France. À part ça, The World Ends with You: Final Remix est vendu 69,00 € sur Amazon.