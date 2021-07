NEO: The World Ends with You est disponible, un trailer et des extraits de l'OST partagés, deux Bring Arts des protagonistes annoncées

Ce qui il y a quelques années encore semblait impossible est désormais une réalité. NEO: The World Ends with You est disponible depuis quelques heures sur PS4, Switch et PC, une suite à l'aventure de Neku Sakuraba avec toute une palette de nouveaux personnages, protagonistes comme ennemis, mais avec toujours en point commun le fameux Jeu des Reapers. Nous avions déjà pu profiter d'une ultime bande-annonce dès le mois dernier, un classique avec Tetsuya Nomura, ce qui n'empêche pas Square Enix de diffuser une nouvelle vidéo nous montrant tout ce qu'il faut savoir avant de franchir le pas de l'achat (une démo est disponible si besoin).

Pour rappel, voici le synopsis de base du jeu :

NEO: The World Ends With You transporte les joueurs dans les rues animées de Shibuya où ils incarneront le protagoniste, Rindo, et lutteront pour leur survie dans le Jeu des Reapers. Rindo est accompagné par de nombreux personnages aussi stylés que mémorables avec lesquels il explore le cœur de Tokyo pour élucider les mystères qui se cachent derrière ce jeu sinistre.

Au-delà de cette sortie, l'éditeur a partagé sur sa chaîne japonaise pas moins de six vidéos de la bande-son de NEO: The World Ends with You composée par Takeharu Ishimoto, à retrouver en page suivante, dont l'album sortira le 4 août et peut être précommandée sur la boutique en ligne au prix de 35,99 €.

Enfin, ce sont deux Bring Arts qui ont été dévoilées pour fêter le lancement, représentant respectivement Rindo et Minamimoto. Elles sont chacune accompagnées de mains et têtes alternatives, ainsi que de quelques accessoires, dont des bulles de dialogues pour recréer les scènes du jeu. Il vous en coûtera tout de même 91,99 € si vous décidez de craquer pour l'une d'elles, en plus de devoir attendre jusqu'en avril et juin 2022 avant de les obtenir. Des visuels sont à admirer en page 3.

NEO: The World Ends with You peut lui être acheté à 49,99 € sur Amazon.