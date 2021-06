NEO: The World Ends with You, un ultime trailer sensationnel et une démo en approche !

Plus tôt cette semaine, NEO: The World Ends With You s'est encore plus dévoilé avec de nouveaux détails quant aux Reapers de Shinjuku et plusieurs de ses mécaniques de jeu. Tetsuya Nomura avait pris la parole sur le compte Twitter de la licence hier en nous donnant rendez-vous ce jeudi à midi heure japonaise, nous demandant de nous tenir prêts. Et en effet, il n'a pas fait monter l'attente des joueurs pour rien, puisqu'il avait deux surprises en réserve, à commencer par une ultime bande-annonce ! Comme toujours avec les vidéos de Square Enix précédant le lancement, gare aux spoilers, surtout à la fin !

Bande-annonce avec le doublage anglais

Cette vidéo fait la part belle au gameplay du titre, plus particulièrement à ses affrontements nerveux avec des combats de boss fort prometteurs, sans oublier de nous montrer en action tous les éléments précédemment évoqués et de présenter des dialogues entre les nombreux personnages du récit.

Bande-annonce avec le doublage japonais

L'autre annonce du jour, c'est celle d'une démo jouable de NEO: The World Ends with You, qui débarquera pas plus tard que ce vendredi 25 juin sur PS4 et Nintendo Switch ! Elle nous fera profiter du début de l'aventure en compagnie de Rindo et Fret, avec la possibilité de transférer notre sauvegarde dans le jeu à sa sortie si nous y jouons sur la même plateforme, une méthode désormais classique.

Pour rappel, NEO: The World Ends with You est attendu le 27 juillet sur PS4 et Switch, puis sur PC (EGS) cet été. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 49,99 €.

