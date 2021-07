NEO: The World Ends with You poursuit la présentation de ses personnages et mécaniques avec de nouveaux visuels

La sortie de NEO: The World Ends with You se rapproche et nous avons déjà pu découvrir son ultime bande-annonce fort alléchante, faisant le tour de ce que nous proposera le jeu, tout en nous teasant son intrigue. Square Enix n'en a pour autant pas fini avec sa promotion et continue d'introduire quelques PNJ et mécaniques, visuels à l'appui, ces derniers étant disponibles en page suivante.

Plusieurs personnages que nous avons déjà pu croiser dans le premier épisode feront ainsi leur retour, à savoir Coco qui a totalement changé de look, Eiji Oji et Ken Doi, tandis que nous en croiserons de nouveaux qui s'annoncent tout aussi intéressants, ici Eiru et Ryoji.

Coco (doublée par Kitana Turnbull en anglais) « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé pour arriver ici, espèce de sac d'ordures purulent ! » Une Reaper qui fait ce qu'elle veut, passant la plupart de son temps à Harajuku. Elle s'intéresse peu à ses fonctions de Reaper, errant même parfois à l'extérieur de Shibuya. Malgré son apparence délicate, elle est en fait assez rusée, trompant les autres pour l'aider à parvenir à ses fins, mais elle reste profondément fidèle à ses amis. Elle était avec Neku et Beat lorsqu'un certain incident faisant suite au Jeu s'est produit il y a trois ans. Eiji Oji « Cette fleur est presque aussi belle que vous, mesdames, presque. » Un top influenceur qui a explosé il y a quelques années grâce à son charme nonchalant et à son attitude peu enthousiaste. Récemment, il a pris d'assaut la jeune génération mondiale avec son attitude calme et décontractée. Eiru « Pourquoi dois-je sonner si différent de tout le monde ? » Un streameur populaire qui charme son public avec sa voix unique et aiguë. Cependant, il n'est devenu à l'aise avec sa voix que grâce à Eiji Oji et espère maintenant collaborer avec lui un jour... Ken Doi « Je vais faire un curry qui soit tout à moi ! » Bien qu'il dirigeait auparavant un resto de ramen, quelques rebondissements l'ont amené à se concentrer sur le curry. Il tente actuellement de changer de marque en ouvrant un nouveau restaurant : SPICY CURRY DON. Ryoji « Hé, vous êtes là juste à temps ! » L'homme à tout faire de Shibuya qui entreprend toutes les tâches imaginables, de l'incroyablement simple à l'indiciblement sordide. Né avec un fort « sixième sens », il est profondément lié à l'UG (Underground, NDLR).

Ensuite, sachez qu'un système appelé Imprinting permettra à Rindo et ses alliés d'imprimer des mots-clés dans l'esprit des habitants de Shibuya avec qui ils ne peuvent directement interagir, et ce afin d'influencer leurs actions, pourquoi pas pour débloquer un passage bloqué ou compléter des quêtes annexes. Ces mots seront notamment acquis en discutant avec nos coéquipiers et en combiner pourra donner naissance à de nouvelles idées.

Durant les affrontements, jusqu'à six personnages de notre équipe seront capables d'intervenir en même temps et ça tombe bien, il y en a justement autant sur la jaquette du jeu... Plus intéressant, le farming d'objets sera facilité grâce aux enchaînements de combats, dont le nombre augmentera grâce aux Connexions sociales effectuées. Attention toutefois, car plus la chaîne sera longue et plus les ennemis deviendront puissants. Parmi nos adversaires, nous retrouverons d'ailleurs des cochons de différentes couleurs, apparemment pas si simples à battre.

Pour terminer, trois nouveaux badges ont une fois de plus été présentés, à voir ci-dessous, et il a été dit qu'équiper des ensembles de pin's précis (jusqu'à six) qualifié de Uber activera des capacités spéciales. Nous pourrons également en faire évoluer certains grâce à l'XP obtenue en combat, voire en remplissant en plus d'autres conditions.

In the Snipeline - Un pin's qui tirera des « Homing Rockets », une série de missiles qui pourchassent vos ennemis. Changez de cible pendant la charge pour en verrouiller plusieurs.

- Un pin's qui tirera des « Homing Rockets », une série de missiles qui pourchassent vos ennemis. Changez de cible pendant la charge pour en verrouiller plusieurs. Heartful Hot Dog - Un pin's qui active le « Protective Field », une barrière qui annule temporairement les attaques subies tout en endommageant les ennemis qu'elle touche.

- Un pin's qui active le « Protective Field », une barrière qui annule temporairement les attaques subies tout en endommageant les ennemis qu'elle touche. Raven - Un pin's qui déclenche des « Patrol Rounds », une volée d'oiseaux semblable à des boomerangs qui volent vers vos ennemis avant de revenir vers vous.

NEO: The World Ends With You est attendu le 27 juillet 2021 sur PS4 et Switch, puis sur PC durant l'été. Une démo est d'ores et déjà disponible sur consoles pour découvrir le début de l'aventure. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 49,99 €.