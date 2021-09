NEO: The World Ends With You, une date de sortie sur PC via l'Epic Games Store en fuite, merci Square Enix

NEO: The World Ends With You est sorti cet été sur PS4 et Switch, pour redonner vie à l'univers du RPG musical qui avait passionné de nombreux joueurs DS. Une édition PC avait aussi été confirmée pour le courant de l'été, mais alors que la saison touche à sa fin cette semaine, nous étions sans nouvelle du portage.

Étrangement, ce n'est pas un communiqué, mais la page principale du site officiel étasunien qui vient peut-être nous en dire plus à ce sujet. Une tuile de l'écran d'accueil mentionne en effet la possibilité de précommander sur NEO: The World Ends With You sur l'Epic Games Store, où il sortira en exclusivité sur ordinateurs personnels, avant sa date de sortie du 28 septembre. Cliquer sur celle-ci amène pour l'instant vers une fiche produit encore inactive.



Vu la teneur de la fuite, il n'y a quasiment aucun doute sur le fait que Square Enix ait planifié la sortie de NEO: The World Ends With You sur l'EGS pour mardi prochain, reste désormais à savoir s'il ne s'agit pas d'une information erronée. Si ce n'est pas le cas, l'éditeur devrait rapidement officialiser tout cela. D'ici là, les éditions consoles sont disponibles à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.