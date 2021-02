Pokémon : il y aura un concert virtuel avec Post Malone pour le Pokémon Day des 25 ans, des annonces prévues avant

Les 25 ans de Pokémon cette année seront placés sous le signe de la musique. The Pokémon Company prévoit de sortir une compilation baptisée P25 : la musique en collaboration avec Universal Music Group for Brands, sur laquelle figureront de nombreux artistes de renom, dont Katy Perry.

Avant l'arrivée de ce projet, l'anniversaire même sera fêté le 27 février 2021, avec espérons-le des annonces pour la planète jeu vidéo. Une grande célébration aura dans tous les cas lieu à cette date (enfin, pour les Nord-Américains...) avec un concert virtuel spécial pour le Pokémon Day, en présence de Post Malone ! L'immanquable artiste derrière White Iverson, Rockstar, Better Now ou Sunflower (pour la BO de Spider-Man: Into the Spider-Verse) mènera la fête, qui sera diffusée à 19h, heure de New York... soit à 1h00 heure française le 28 février. À cette date, ce ne sera déjà plus le Pokémon Day par chez nous, mais il faudra faire avec.

À en croire le teaser accompagnant cette annonce, le chanteur tatoué devrait être numérisé pour l'occasion. L'évènement devrait valoir le coup pour les fans, même en replay, en croisant les doigts pour que The Pokémon Company ne se contente pas de cela pour nous faire vibrer. Sinon, vous pouvez toujours précommander New Pokémon Snap pour 49,99 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : le communiqué accompagnant l'annonce officielle ajoute que des informations sur P25 : la musique seront données à la fin du concert, qu'il y aura « des révélations en lien avec les célébrations du 25e anniversaire qui toucheront à toutes les facettes de la marque » la semaine précédant le Pokémon Day, que la TV Pokémon diffusera des épisodes marquants du dessin animé le 27 février, et qu'un Pikachu spécial doté de l'attaque Berceuse sera distribué à partir du 25 février pour Pokémon Épée et Bouclier.

