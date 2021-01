New Pokémon Snap se trouve une date de sortie et dévoile ses environnements enchanteurs en vidéo

L'an dernier, The Pokémon Company a surpris son monde en dévoilant New Pokémon Snap, un successeur au jeu de la Nintendo 64 dans lequel il fallait photographier les fameuses créatures plutôt que les capturer. Depuis son annonce, nous n'avions plus eu de ses nouvelles, jusqu'à aujourd'hui, et la diffusion d'un tout nouveau trailer qui promet de bien belles choses pour les fans.

Pour commencer, la date de sortie de New Pokémon Snap est fixée au 30 avril 2021 sur Nintendo Switch et son prix sera de 59,99 €, 6,8 Go d'espace libre étant demandés sur l'eShop. Cette fois, nous arpenterons les décors des Îles de Lentis, composés de multiples biomes tels que des jungles et déserts où vivent différentes espèces de Pokémon que nous devrons photographier, pour un total de plus de 200 créatures. Dans notre quête, nous serons guidés par le Professeur Miroir et son assistante Rita, qui mènent une étude écologique sur cet environnement, et pourrons compter sur le Neo One pour nous déplacer à travers les parcours présents sur l'île à la manière d'un rail shooter. Pour attirer les résidents de ces lieux ou observer leurs réactions, il sera possible d'utiliser des Pommes Tendres de Lentis. Un mystérieux phénomène de scintillement nommé Lumina sera aussi présent, dont les secrets restent à percer. Enfin, tous nos clichés seront évalués, la note variant selon la posture, la taille à l'image, l'orientation ou encore la position du Pokémon devant notre objectif, puis conservés dans notre Photodex.

En attendant de pouvoir découvrir New Pokémon Snap, des visuels et la superbe jaquette sont à retrouver en page suivante. Sur Switch, vous pouvez toujours vous procurer Pokémon Épée et Bouclier, ou encore Pokémon Donjon Mystère : Équipe de secours DX, tous en en vente sur Amazon.

