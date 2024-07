Les Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent, date de sortie et bande-annonce ultra prometteuse dans les rues de New York

L'année dernière sortait le film d'animation Ninja Turtles: Teenage Years ou Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. L'éditeur Outright Games et les Espagnols développeurs d'aheartfulofgames vont nous en proposer une suite sous la forme d'un jeu vidéo appelé Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed ou Les Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent, qui avait eu droit à un premier aperçu en images en mars. Jusqu'à présent prévu simplement pour la fin d'année sans autre précision, il a eu droit ce jeudi à une première bande-annonce, une date de sortie et le détail de ses éditions. Envie de vous balader dans des niveaux tout droit sortis d'un dessin et d'affronter tout un tas de nouveaux mutants seul ou en coopération à deux joueurs ? Cela devrait vous plaire, surtout que l'artiste Woodrow White a participé.

Les Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent est donc attendu le 18 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Il se déclinera en trois éditions physiques dont le contenu a été détaillé. En revanche, la France par l'intermédiaire de Maximum Entertainment n'aura droit qu'à des versions PS5 et Switch en boîte, alors que d'autres pays pourront aussi en profiter sur PS4 et Xbox...

Édition Standard physique (PS5, PS4, Xbox, Switch) - 39,99 € Jeu physique.



Édition Deluxe physique (PS5, Switch) - 59,99 € Jeu physique.

Steelbook.

4 écussons en forme de boucles de ceinture de chacune des 4 Tortues.

4 porte-clés ressemblant aux armes de chacune des 4 Tortues.

Artbook à couverture souple.

Tous les contenus sont emballés dans une boîte à rabat de collection.

Édition Collector physique (PS5, Switch) - 199,99 € Jeu physique.

Season Pass.

Statuette « Pizza Van ».

Panneau LED.

5 badges.

4 écussons.

Tapis de souris.

Carnet de notes.

Stylo.

Artbook à couverture souple.

Poster.

Autocollants.

Boîte de collection.

Par ailleurs, les doubleurs originaux des personnages seront de retour, du moins en anglais, à savoir Nicolas Cantu (Leonardo), Brady Noon (Raphael), Micah Abbey (Donatello) et Shamon Brown Jr. (Michelangelo). Maître Splinter, April, Bebop et Rocksteady seront de retour, mais rien n'a été dit concernant leurs acteurs. Un doublage en français, espagnol (Europe et Amérique latine) et allemand est également prévu. La localisation des textes sera quant à elle effectuée en anglais, français, italien, allemand, espagnol (Europe et Amérique latine), portugais brésilien, néerlandais, polonais, arabe, suédois, norvégien, danois, finnois, chinois (traditionnel et simplifié) et coréen. Autant dire qu'il y aura le choix !

Les développeurs proposeront un système d'XP et un arbre de compétences pour les Tortues, chacune disposant de son style de jeu, des lieux à débloquer en nous liant d'amitié avec nos alliés alors que la ville de New York est sous couvre-feu, des déplacements sur des rails et ziplines entre les bâtiments, un cycle jour-nuit ou encore des collectibles à dénicher comme des graffitis.

Vous pouvez dès à présent précommander votre exemplaire de Les Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent sur Amazon et à la Fnac à partir de 39,99 €.