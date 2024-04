Les Tortues Ninja : Le destin de Splinter va se jouer sur une nouvelle plateforme

Plus que jamais, les jeux mettant en scène les Tortues Ninja dans diverses aventures sont nombreux, quand ces dernières ne s'invitent pas dans d'autres productions comme Fortnite. Nous avons ainsi eu droit cette année à l'annonce de Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants, tandis que Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed s'est enfin montré concrètement. En plus de The Last Ronin adaptant le comics du même nom, nous venons donc de découvrir à l'occasion de l'Indie World de ce printemps l'existence d'un portage de Les Tortues Ninja : Le destin de Splinter.

Ce Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate prenant la forme d'un roguelike et développé par Super Evil Megacorp est en effet d'ores et déjà disponible sur Apple Arcade depuis l'année dernière. Forcément, son annonce en exclusivité temporaire sur la Switch du côté des consoles va davantage braquer les projecteurs sur lui. Il sera disponible en juillet 2024, sans plus de précision.

Splinter a été kidnappé. Le Clan des Foot attaque. C'est le chaos à New York ! Entre dans la boucle COMBAT/ADAPTATION/RÉPÉTITION du jeu Le destin de Splinter pour tout arranger. Lorsque Splinter est kidnappé par Shredder, de mystérieux portails apparaissent simultanément dans New York. Alors qu'April et Tête d'Acier analysent les artefacts récupérés en quête d'indices, les Tortues se battent pour tirer leur maître des griffes du Clan des Foot. Toutefois, en approchant du lieu surnaturel où se trouve Splinter, la bande se rend compte qu'une menace encore plus grande l'attend... Un jeu d'action roguelike ! Ses combats rapides, brutaux et palpitants te projetteront au cœur de la bagarre.

Chaque partie est unique - Améliorations, configuration des salles et modificateurs de boss sont aléatoires pour plus de fun !

Incarne ta Tortue préférée - Prends le contrôle des quatre Tortues, chacune dotée de pouvoirs et de capacités spécifiques.

Fais collaborer les frères - Un gameplay en coop audacieux pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs.

Visite des lieux emblématiques des Tortues Ninja à New York - Commence ton aventure dans les égouts et finis-la dans un combat épique sur les toits de la ville !

Améliore tes pouvoirs Tortue - Débloque des pouvoirs et améliore-les pour devenir un maître ninja.

Élimine tes adversaires - Affronte des ennemis et des factions bien connus des Tortues Ninja.

