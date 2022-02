Paramount+ : arrivée en France grâce à Canal+, saison 2 de Halo, films Tortues Ninja, Transformers et Bob l'éponge, le point sur toutes les annonces

La nuit dernière, ViacomCBS a communiqué ses résultats financiers à ses investisseurs et en a profité pour effectuer de multiples annonces, à commencer par le fait que le groupe va changer son nom en Paramount à compter de ce 16 février pour mieux refléter son identité, notamment à l'international puisque son expansion va continuer, notamment en France. Ainsi, le géant américain a conclu un accord avec le groupe Canal+ (Vivendi) pour qu'il fasse profiter à ses abonnés Canal+ Ciné Séries de Paramount+, tout en le proposant également à la carte si seul ce service vous intéresse, via une application Android, iOS et sur les TV connectées, entre autres, mais aucun tarif n'a été communiqué. Comme le rapporte Deadline, Canal+ continuera également à distribuer les chaînes Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Nickelodeon Teen, MTV, Paramount Channel, Game One, J-One, BET et Comedy Central, tandis que les films de Paramount Pictures seront eux disponibles six mois après leur sortie en salles, la chronologie des médias ayant été récemment modifiée. Des séries Showtime seront elles aussi disponibles dès 2022 (Halo ?).

Since launch, we've made it clear: #ParamountPlus is home to a mountain of entertainment! We have the most diverse content offering in streaming, with movies, kids & family programming, news, sports & events, unscripted TV, adult animation, & scripted shows. pic.twitter.com/h8wr9Mg7yx — Paramount+ (@paramountplus) February 15, 2022

Cette nouvelle est en soi déjà assez lourde de conséquences, mais attendez de voir les nombreux programmes qui ont été annoncés en parallèle, ou à nouveau évoqués pour ceux déjà connus, qui ont donc tout pour nous réjouir puisque nous pourrons en profiter légalement à plus ou moins long terme. En plus de la série sur Knuckles officialisée sur Paramount+ avec Sonic, le film 3 (nom non officiel, mais cela coule de source), le service a d'ores et déjà reconduit la série Halo pour une deuxième saison, avant même la diffusion de la première dès le 24 mars prochain.

Et puisque dès 2024, tous les films de Paramount Pictures seront diffusés en streaming uniquement sur Paramount+, plusieurs projets de longs-métrages ont aussi été officialisés, tandis que l'arrivée de certains dans l'abonnement a été actée, dont Top Gun: Maverick, Le Secret de la cité perdue (The Lost City), les Mission impossible, le futur Dungeons & Dragons et Babylon de Damien Chazelle avec Brad Pitt et Margot Robbie. Nous aurons donc droit à A Quiet Place Part III (Sans un Bruit 3) de John Krasinski en 2025, avec avant ça un spin-off réalisé par Michael Sarnoski le 22 septembre 2023 (un jeu est aussi dans les cartons).

Finalement, Transformers: Rise of the Beasts sera le début d'une trilogie de films avec un report de sa sortie à 2023 au passage. Une série animée Transformers sortira elle dès cet automne sur Nickelodeon et un long-métrage en CGI réalisé par Josh Cooley verra de son côté le jour le 19 juillet 2024. Clairement, les fans auront de quoi être rassasiés ces prochaines années.

Autre univers bien connu, celui des Tortues Ninja va à nouveau être adapté sur grand écran, d'une part avec le long-métrage d'animation de Seth Rogen en 2023 et rapidement après la même année par une série de films Teenage Mutant Ninja Turtles produits par Nickelodeon Animation et centrés sur les vilains de la licence, qui sortiront directement sur Paramount+ et nous raconteront des histoires inédites.

Si vous préférez Bikini Bottom et ses habitants, trois films SpongeBob SquarePants (Bob l'éponge) sont en production, là encore en exclusivité pour la plateforme, avec le premier prévu pour 2023, et une sortie au cinéma d'un quatrième projet est également sur les rails. Les amateurs de Star Trek peuvent eux s'attendre à une nouvelle sortie en salles avec aux commandes Matt Shakman (réalisateur) et J.J. Abrams (producteur), qui mettra en scène un casting et des personnages inédits. En attendant, la série Star Trek: Strange New Worlds avec le Capitaine Pike va débuter sa diffusion le 5 mai prochain.

Plus étonnant, la série Teen Wolf arrêtée au bout de 6 saisons en 2017 va faire son retour cette année dans un long-métrage à destination de Paramount+, un projet développé conjointement par MTV Entertainment Studios et Orion Television (MGM). Tyler Posey, Holland Roden, Shelley Hennig, Crystal Reed, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Seth Gilliam, Colton Haynes, Ryan Kelley, Melissa Ponzio et Dylan Sprayberry y seront tous de retour dans leur rôle d'origine. Il servira à faire le lien avec la future série Paramount+ Original appelée Wolf Pack et inspirée des livres d'Edo van Belkom.

Les bambins peuvent eux déjà se réjouir, car la production d'une suite au film de la Pat'Patrouille (Paw Patrol) a été lancée, pour une diffusion au cinéma en 2023, mais aussi celle d'une série TV spin-off pour Nickelodeon et Paramount+. Et si nous vous disons « C'est gagné ! », vous penserez sans doute comme nous à Dora l'exploratrice. Oui, elle sera de retour avec une série animée en CGI produite par Nickelodeon Animation, attendue en 2023 et qui mettra en scène les personnages connus et appréciés des spectateurs, avec une narration modernisée. Mais ce n'est pas tout, car une nouvelle adaptation live-action est aussi en chantier. Cette fois, ce sera une série pour pré-ado s'inspirant du ton du film Dora et la Cité perdue de 2019, qui sortira évidemment sur Paramount+.

Méconnue par chez nous, une série animée basée sur le comic strip Big Nate va débuter sa diffusion dès demain, 17 février 2022 sur le service. Blue et ses amis (Blue's Clues & You!) va aussi passer par la case cinéma avec un film hybride mêlant animation et live-action (c'est à la mode...) intitulé Blue's Big City Adventure, qui sortira cette année et mettra en scène Josh et Blue se rendant à New York pour une audition d'un show musical à Broadway, bien aidés par Steve et Joe. Un long-métrage d'animation Baby Shark est sinon attendu en 2023.

Si vous aimez South Park, sachez que Paramount+ va devenir l'unique SVoD qui le proposera dès cette année à l'international et en 2025 aux États-Unis, avec plus de 300 épisodes à son actif. Tous les nouveaux épisodes à partir de la saison 27 en 2024 y sortiront directement, la série ayant pour rappel été renouvelée jusqu'en 2027 et la saison 30. Et durant les six prochaines années, ce sont deux films par an auxquels nous aurons droit, un total de 14 projets de ce genre ayant été signé l'an passé, dont South Park: Post Covid et South Park: Post Covid: The Return of Covid qui sont inclus dans la saison 24. Un nouveau jeu vidéo est d'ailleurs en développement et vous pouvez toujours acheter L'Annale du Destin à 11,99 € sur Amazon.

Autre licence comique, Beavis et Butt-Head va voir tous ses épisodes débarquer sur la plateforme, avec une nouvelle série en développement et le film Beavis and Butt-Head do the Universe attendu en juillet 2022.

Enfin, voici une liste de programmes qui seront disponibles sur Paramount+ :

Téléréalité

All Star Shore - Série documentaire avec 14 stars issues de programmes de la téléréalité (Jersey Shore Family Vacation, Love is Blind, RuPaul's Drag Race, Geordie shore, Acapulco Shore, Bachelor in Paradise...) en vacances aux Canaries ;

- Série documentaire avec 14 stars issues de programmes de la téléréalité (Jersey Shore Family Vacation, Love is Blind, RuPaul's Drag Race, Geordie shore, Acapulco Shore, Bachelor in Paradise...) en vacances aux Canaries ; Ink Master - De nouveaux épisodes de la désormais célèbre compétition de tatouage ;

- De nouveaux épisodes de la désormais célèbre compétition de tatouage ; The Challenge: War of the Worlds - Les vainqueurs des autres programmes du genre s'y affronteront, à savoir The Challenge: CBS (titre temporaire), The Challenge: Argentina, The Challenge: Australia et The Challenge: U.K. ;

- Les vainqueurs des autres programmes du genre s'y affronteront, à savoir The Challenge: CBS (titre temporaire), The Challenge: Argentina, The Challenge: Australia et The Challenge: U.K. ; The Real World Homecoming: New Orleans - Série non scriptée réunissant le casting de The Real World: New Orleans, qui sera elle disponible en avril ;

- Série non scriptée réunissant le casting de The Real World: New Orleans, qui sera elle disponible en avril ; The Shore - 7 programmes sont à venir, se déroulant notamment en Argentine, Colombie, Australie

- 7 programmes sont à venir, se déroulant notamment en Argentine, Colombie, Australie Queen of the Universe, RuPaul's Drag Race All Stars, The

Challenge: All Stars, Acapulco Shore, Geordie Shore: Return of the OGs et Rio Shore - Ces programmes ont été renouvelés. Séries 1932 - Préquell de Yellowstone produite par MTV Entertainment Studios et 101 Studios, mettant en scène une nouvelle génération de Duttons ;

- Préquell de Yellowstone produite par MTV Entertainment Studios et 101 Studios, mettant en scène une nouvelle génération de Duttons ; Land Man - Raconte l'histoire d'un gestionnaire de crise travaillant pour une compagnie pétrolière, incarné par Billy Bob Thornton ;

- Raconte l'histoire d'un gestionnaire de crise travaillant pour une compagnie pétrolière, incarné par Billy Bob Thornton ; Lioness - L'histoire de Joe (Zoe Saldaña), une pragmatique cheffe de poste du programme Lioness de la CIA à la volonté inflexible ;

- L'histoire de Joe (Zoe Saldaña), une pragmatique cheffe de poste du programme Lioness de la CIA à la volonté inflexible ; Tulsa King - Série avec Sylvester Stallone attendue cet automne, dans laquelle un gangster italien qu'il incarne est forcé de quitter New York pour Kansas City à notre époque, et va devoir y rebâtir sa mafia ;

- Série avec Sylvester Stallone attendue cet automne, dans laquelle un gangster italien qu'il incarne est forcé de quitter New York pour Kansas City à notre époque, et va devoir y rebâtir sa mafia ; NCIS: Sydney - Un spin-off se déroulant en Australie ;

- Un spin-off se déroulant en Australie ; A Gentleman in Moscow - Drama britannique basé sur le roman d'Amor Towles, racontant l'histoire du Comte Rostov en 1922, coincé dans le Metropole Hotel à Moscou jusqu'à sa mort, en plein territoire communiste ;

- Drama britannique basé sur le roman d'Amor Towles, racontant l'histoire du Comte Rostov en 1922, coincé dans le Metropole Hotel à Moscou jusqu'à sa mort, en plein territoire communiste ; Sexy Beast - Préquelle du film éponyme où nous suivrons Gal Dove et Don

Logan dans le monde criminel de Londres des années 90 ;

- Préquelle du film éponyme où nous suivrons Gal Dove et Don Logan dans le monde criminel de Londres des années 90 ; Simon Beckett's The Chemistry of Death - Série criminelle psychologique allemande basée sur les romans de Simon Beckett et nous faisant suivre l'anthropologue judiciaire David Hunter ;

- Série criminelle psychologique allemande basée sur les romans de Simon Beckett et nous faisant suivre l'anthropologue judiciaire David Hunter ; Yonder - Drama de science-fiction sud-coréen situant son histoire en 2032, dans laquelle le Yonder est un espace où les souvenirs des morts sont stockés. Nous y suivrons un homme recevant une invitation de sa défunte femme qui l'y invite ;

- Drama de science-fiction sud-coréen situant son histoire en 2032, dans laquelle le Yonder est un espace où les souvenirs des morts sont stockés. Nous y suivrons un homme recevant une invitation de sa défunte femme qui l'y invite ; iCarly saison 2 (Paramount+ Original) - Sitcom suivant une ado nommée Carly qui lance son émission web ;

(Paramount+ Original) - Sitcom suivant une ado nommée Carly qui lance son émission web ; The Offer - Mini-série attendue le 28 avril, revenant sur la gestation et la production du film Le Parrain (1972) de Francis Ford Coppola ;

- Mini-série attendue le 28 avril, revenant sur la gestation et la production du film Le Parrain (1972) de Francis Ford Coppola ; Fatal Attraction - Un reboot du film Liaison fatale avec Lizzy Caplan et Joshua Jackson ;

- Un reboot du film Liaison fatale avec Lizzy Caplan et Joshua Jackson ; Grease: Rise of the Pink Ladies (Paramount+ Original) - Préquelle du film musical avec des chorégraphies et musiques pensées pour l'époque actuelle ;

(Paramount+ Original) - Préquelle du film musical avec des chorégraphies et musiques pensées pour l'époque actuelle ; Rabbit Hole - Série d'espionnage et thriller psychologique avec Kiefer Sutherland ;

- Série d'espionnage et thriller psychologique avec Kiefer Sutherland ; Cecilia (Paramount+ Original) - Raconte l'histoire d'une femme qui subit un accident vasculaire cérébral, la brisant, mais lui donnant aussi l'opportunité de réunir sa famille et reconstruire sa vie ;

(Paramount+ Original) - Raconte l'histoire d'une femme qui subit un accident vasculaire cérébral, la brisant, mais lui donnant aussi l'opportunité de réunir sa famille et reconstruire sa vie ; Los Enviados (The Envoys) (Paramount+ Original) - Thriller dans lequel deux prêtres doivent retrouver un guérisseur disparu au sein d'une communauté psychiatrique.

(Paramount+ Original) - Thriller dans lequel deux prêtres doivent retrouver un guérisseur disparu au sein d'une communauté psychiatrique. Super Pumped saison 2 - Drama d'anthologie revenant sur les business ayant impacté notre culture (Uber lors de la première saison) ;

- Drama d'anthologie revenant sur les business ayant impacté notre culture (Uber lors de la première saison) ; Billions saison 7 - Série se déroulant dans le monde de la haute finance à New York ;

- Série se déroulant dans le monde de la haute finance à New York ; Happy Face - Inspiré de l'histoire de Melissa Jesperson-Moore, qui découvre que son père est un serial killer connu sous le nom de Happy Face ; Film SEAL Team (Paramount+ Original) - Un long-métrage stand-alone servant à étendre l'univers de la série de CBS ; Sport Football - FA Women's Super League, Premier League anglaise ;

- FA Women's Super League, Premier League anglaise ; Football américain avec la NFL ; Information CBS News - 24/7 avec des programmes originaux, des docu-séries, etc.

Vous savez désormais à quoi vous attendre en termes de contenu lorsque Paramount+ débarquera en France.