Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 14) : Peach plus forte que Mario

Le S.E.L.L. démarre la semaine comme à son habitude, en partageant le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers, en version physique. Un Top 5 dominé par des exclusivités Nintendo Switch, c'est encore une fois Princess Peach: Showtime! qui est en tête des ventes.

Les deux autres marches du podium sont occupées par deux autres jeux Switch, à savoir Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Bros. Wonder. Enfin, nous retrouvons à la quatrième place EA Sports FC 24, tandis que Rise of the Ronin arrive en cinquième et dernière position dans ce Top 5 de la semaine.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 1er au 6 avril 2024 :