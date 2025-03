Jeux vidéo : quels sont les titres les plus vendus en 2024 en France ?

Comme chaque année, le S.E.L.L. publie un rapport sur l'état du marché du jeu vidéo en France. L'étude concernant l'année 2024 vient d'être mise en ligne et elle dévoile notamment les jeux vidéo les plus vendus dans l'Hexagone l'année dernière, que ce soit en termes de valeur ou de volume, en version physique ou en combinant les boîtes et les copies numériques.

(cliquez sur l'image pour l'agrandir)



Qu'importe le prix ou le format, c'est EA SPORTS FC 25 qui a dominé l'année 2025, aux côtés de Call of Duty: Black Ops 6. Concernant le marché uniquement physique, Super Mario Party Jamboree complète à chaque fois le podium, mais en prenant en compte les copies numériques, la troisième place est occupée par DRAGON BALL: Sparking! ZERO (en valeur) ou EA SPORTS FC 24 (en volume). La PS5 et la Switch sont évidemment les consoles reines, la PS4 se défend encore un peu avec FC 25 et CoD: BO6, tandis que la Xbox Series X|S ne brille que grâce à au jeu de foot d'Electronic Arts. D'ailleurs, EA SPORTS FC 25 est le rare représentant du genre du jeu de sport, le marché est dominé par les jeux d'action (qui ne comprend pas les jeux de tir).

Sur PC, le marché est un peu différent, Call of Duty: Black Ops 6 occupe la première place devant EA SPORTS FC 25, tandis que Helldivers 2 s'invite sur le podium des jeux ayant rapporté le plus. Mais, en nombre d'exemplaires écoulés, c'est Grand Theft Auto V qui occupe cette troisième position. Un marché là encore dominé par les jeux d'action, mais pas si loin devant les jeux de tir. Sur mobiles, c'est le free-to-play Monopoly GO! qui rapporte le plus d'argent, tandis que Brawl Stars pointe en première place des jeux gratuits les plus téléchargés. Le marché du jeu mobile premium est dominé par Minecraft, que ce soit en termes de dépenses ou de téléchargements.

Malgré une baisse depuis la période COVID-19, le marché du jeu vidéo se porte très bien en France.