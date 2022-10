Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway, le jeu de course avec Bob l'éponge, les Razmoket et les Tortues Ninja lancé en vidéo

GameMill Entertainment continue de ravir les fans des dessins animés Nickelodeon et sort aujourd'hui Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway, un jeu de course arcade coloré avec un tas de personnages jouables et d'options de personnalisation. Place à la bande-annonce de lancement :

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway permet d'incarner 40 héros de dessins animés issus de Bob l'éponge, Les Razmoket, Les Tortues Ninja ou encore Avatar : Le Dernier Maître de l'Air, tous doublés. Il faudra foncer sur 36 circuits, anciens et nouveaux, et transformer son kart ou sa moto avec un tas d'options. Du multijoueur en ligne jusqu'à 12 est proposé, ainsi que du multijoueur local jusqu'à quatre sur le même écran. Enfin, un mode Arène est lui aussi de la partie.

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver le jeu de course à 49,99 € à la Fnac.