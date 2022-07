Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway, un nouveau jeu de course avec des héros de cartoons annoncé

GameMill Entertainment compte visiblement proposer un tas de jeux vidéo avec les personnages de Nickelodeon, et si l'éditeur a lancé l'année dernière le jeu de combat Nickelodeon All-Star Brawl, il ne faut pas oublier qu'il a déjà dans son catalogue la franchise Nickelodeon Kart Racers, qui compte déjà deux jeux de course sortis en 2018 et 2020.

Eh bien, figurez-vous qu'un troisième volet est en chemin, toujours développé par Bamtang Games. Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway se présente comme une version entièrement revisitée de la licence, avec plus de 40 personnages cultes entièrement doublés, du drift, du boost, la possibilité de personnaliser son véhicule ou encore de transformer sa voiture ou sa moto en engin flottant pour piloter sur de nouvelles surfaces au travers de 36 pistes. Bien évidemment, du multijoueur en local et en ligne sera présent, et du côté des personnages, nous retrouverons notamment les héros des dessins animés Bob l'Éponge, Les Tortues Ninja ou encore Avatar : Le Dernier Maître de l'Air.

Il faut pour l'instant se contenter de ça, les studios n'ont pas dévoilé d'images ou de bande-annonce, seulement un logo. Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway est attendu en fin d'année 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix à 17,99 € sur Gamesplanet.