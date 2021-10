Nickelodeon All-Star Brawl : le jeu de combat se lance en vidéo

C'est aujourd'hui que sort Nickelodeon All-Star Brawl, un jeu de combat façon Smash Bros. développé par Fair Play Labs et Ludosity et édité par GameMill Entertainment. Le titre rassemble de nombreux héros de dessins animés et la bande-annonce de lancement les met à l'honneur :

Les fans retrouveront donc Bob l'éponge, Patrick l'étoile de mer, des Tortues Ninja et April O'Neil, Danny Fantôme, Reptar des Razmoket, Lincoln et Lucy de Bienvenue chez les Loud, Nigel Delajungle ou encore Aang et Korra d'Avatar : Le Dernier Maître de l'Air. Un roster coloré qui devrait ravir les amateurs de dessins animés.

Nickelodeon All-Star Brawl est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter à 44,99 € sur Amazon.