Nickelodeon All-Star Brawl 2 : le jeu de combat lancé en vidéo, mais pas partout

Source: Just for Games

Source: Just for Games

L'éditeur GameMill Entertainment et le développeur Fair Play Labs sont de retour cette semaine avec Nickelodeon All-Star Brawl 2, un jeu de combat à la Super Smash Bros. mettant en scène des personnages cultes de dessins animés, comme Bob l'Éponge, la Famille Delajungle, Avatar : Le Dernier Maître de l'Air ou encore les Tortues Ninja.

Ce second opus améliore évidemment le gameplay en rajoutant de nouvelles mécaniques pendant les combats, dont des Supers ultra puissants pour terrasser définitivement ses adversaires. Des combattants inédits font également leur apparition, comme Carlo Tentacules et Jimmy Neutron, et le titre bénéficie d'une campagne solo avec des éléments de rogue-like, avec tous les personnages doublés et du cross-play entre toutes les plateformes.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, mais uniquement en version dématérialisée. Il faudra patienter jusqu'au 24 novembre prochain pour une version physique sur PlayStation, et même jusqu'au 15 décembre pour la boîte Switch. Vous pouvez précommander le jeu à 49,99 € sur Amazon et la Fnac.