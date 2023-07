Nickelodeon All-Star Brawl 2 : une suite au jeu de combat avec Bob l'Éponge, les Tortues Ninja et Katara annoncée en vidéo

L'éditeur GameMill Entertainment et les développeurs Ludosity et Fair Play Labs avaient lancé il y a près de deux ans Nickelodeon All-Star Brawl, un jeu de combat dans le pur esprit des Super Smash Bros., mais avec des personnages issus des dessins animés de Nickelodeon. Le titre a eu droit à quelques héros additionnels en DLC, et visiblement, les studios en veulent encore davantage.

GameMill, Ludosity et Fair Play Labs dévoilent aujourd'hui Nickelodeon All-Star Brawl 2, au travers d'une première bande-annonce relayée par IGN et à découvrir ci-dessus. Ce nouvel opus proposera davantage de personnages (dont Jimmy Neutron), de niveaux et de modes jeux, avec une campagne inédite, du cross-platform entre toutes les machines, des doublages pour tous les héros jouables et des mini-jeux. Les développeurs ont également amélioré les graphismes et le gameplay pour une meilleure expérience globale, avec notamment l'ajout de nouveaux Supers, des attaques spéciales très puissantes qui peuvent renverser un combat lorsqu'elles sont correctement placées. Enfin, du côté de la campagne, elle demandera aux joueurs d'arrêter Vlad Plasmius, grand méchant de Danny Fantôme, qui veut conquérir l'univers Nickelodeon.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 est attendu dans le courant de l'année 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. D'ici là, vous pouvez vous entraîner sur le premier volet, vendu 23,99 € sur Amazon.