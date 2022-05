Nickelodeon All-Star Brawl : Jenny Robot, Hugh Neutron et Rocko annoncés en DLC

Maintenant que GameMill Entertainment, Ludosity et Fair Play Labs ont inclus des personnages additionnels gratuits dans Nickelodeon All-Star Brawl, à savoir Garfield et Shredder, les studios commencent à parler des DLC payants, et voici une première vague de personnages :

Les joueurs pourront ainsi retrouver Jenny de Jenny Robot, Hugh Neutron de Jimmy Neutron et Rocko de Rocko's Modern Life dans Nickelodeon All-Star Brawl. Les combattants additionnels arriveront petit à petit, Jenny est déjà disponible, Hugh Neutron sera disponible dans le courant de l'été, puis Rocko sera jouable en fin d'année. IGN partage une petite bande-annonce avec ces personnages, à admirer ci-dessus. Un Season Pass avec les trois combattants est proposé contre 11,99 €, sinon, il faudra débourser 4,99 € par personnage.

Nickelodeon All-Star Brawl est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver le jeu à 44,99 € sur Gamesplanet.