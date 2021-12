Nickelodeon All-Star Brawl : le chat le plus connu de la BD bientôt ajouté au roster, et il sera gratuit

De Nigel Delajungle à Aang d'Avatar : Le Dernier Maître de l'Air, Nickelodeon All-Star Brawl regroupe des personnages issus des dessins animés les plus cultes de Nickelodeon. Et son roster va encore s'agrandir ces prochains mois avec 2 combattants gratuits et d'autres payants.

Le premier sur la liste vient d'être révélé par IGN, et il s'agit de Garfield, le chat de BD qui a aussi fait fureur dans plusieurs séries animées. Attaques avec des bulles et onomatopées, coups de griffes, lancer de tarte ou lâché de son ourson Pooky, il ne manquera pas de compétences pour prendre le dessus sur Bob l'Éponge et compagnie. La date de sortie de Garfield est d'ores et déjà calée au 9 décembre, et la meilleure nouvelle, c'est qu'il sera ajouté gratuitement via une mise à jour.

Nickelodeon All-Star Brawl est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et sortira courant décembre sur Switch. Il est actuellement proposé à partir de 26,99 € sur Amazon.fr.