Nickelodeon All-Star Brawl : Aang et Korra d'Avatar enfin confirmés avec un tas de vidéos de gameplay

C'est la semaine prochaine que sortira sur ordinateurs et consoles Nickelodeon All-Star Brawl, un jeu de combat développé par Ludosity et Fair Play Labs, et édité par GameMill Entertainment. La communication est un peu étrange, la date de sortie a été officialisée au travers d'une interview, et cette fois, ce sont deux personnages qui sont présentés au milieu d'un tas de vidéos de gameplay.

Il faut dire que la surprise n'est pas totale, une jaquette de Nickelodeon All-Star Brawl leakée sur l'eShop avait déjà annoncé la venue de ces combattants, mais c'est désormais officiel : Aang et Korra de la franchise Avatar : Le Dernier Maître de l'Air seront bien jouables. Vous pouvez retrouver deux vidéos présentant ces personnages et leur gameplay sur cette page, ainsi que d'autres vidéos pour le reste du roster, à savoir Reptar, Oblina, Nigel Delajungle, Lucy Loud, Lincoln Loud, Danny Phantom, Helga Pataki, Michelangelo, April O'Neil, Leonardo, Ren & Stimpy, Patrick, Michat-Michien, Sandy et Bob sur la seconde page.

La date de sortie de Nickelodeon All-Star Brawl est fixée au 5 octobre 2021 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez précommander le jeu à 44,99 € sur Amazon.