Nickelodeon All-Star Brawl : 4 personnages et une possible date de sortie en fuite pour le jeu de combat avec des héros de dessins animés

Si les dessins animés de Nickelodeon sont appréciés en Europe, ils sont une véritable institution aux États-Unis. La révélation du jeu de combat Nickelodeon All-Star Brawl mettant en scène plus héros de notre enfance a donc suscité beaucoup d'intérêt chez les joueurs qui ont grandi avec ces feuilletons.



La gamescom Opening Night Live nous a permis de découvrir la présence d'April O’Neil des Tortues Ninja et Michat-Michien au roster, et voilà que la fuite de la jaquette sur l'eShop confirme la possibilité de jouer avec 4 autres personnages. Les plus fins limiers avaient déjà déterminé leur identité grâce à une version ombragée de l'illustration de la pochette : Aang d'Avatar, Le Dernier Maître de l'Air, Korra de La Légende de Korra ainsi que Ren et Stimpy du programme auquel ils donnent leur nom seront bien de la partie.

Avec un tel casting, il nous tarde déjà de connaître la liste complète des combattants jouables, si ce n'est les futurs DLC. Tout pourrait aller très vite : Nickelodeon All-Star Brawl est officiellement prévu pour la fin d'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, mais l'eShop, qui a leaké cette image, parle d'un lancement dès le 5 octobre. Vous pouvez d'ores et déjà précommander votre exemplaire pour 44,99 € sur Amazon.fr.

