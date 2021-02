Avatar, le dernier maître de l'air : les créateurs de retour chez Nickelodeon, un nouveau film d'animation prévu

Culte pour toute une génération, Avatar, le dernier maître de l'air a été diffusé de 2005 à 2008 sur Nickelodeon. Après un odieux film live-action signé M. Night Shyamalan en 2010, la franchise a repris du poil de la bête avec La Légende de Korra entre 2012 et 2014. Les créateurs Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko ont ensuite un temps vaqué à d'autres occupations, avant de signer avec Netflix en 2018 pour une série Avatar en live-action. Mais les deux parties se sont brouillées, et la fin de la collaboration a été signalée en août dernier.

Si vous êtes fans de la franchise, réjouissez-vous, elle n'est pas terminée pour autant ! À l'occasion d'une conférence tenue par la société mère ViacomCBS cette semaine, il a été annoncé que Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko allaient devenir co-directeurs créatifs d'Avatar Studios, une division de Nickelodeon avec qui ils vont développer un long-métrage d'animation Avatar pour le cinéma !

« Il est difficile de croire que cela fait 19 ans que nous avons créé Avatar, le dernier maître de l'air », ont-ils déclaré. « Mais même après tout ce temps, il y a encore beaucoup d'histoires et de périodes dans le monde d'Aang auxquelles nous sommes impatients de donner vie. Nous avons la chance d'avoir une communauté toujours croissante de fans passionnés qui aiment explorer l'Avatarverse autant que nous. »

« Et avec cette nouvelle entreprise Avatar Studios, nous avons une opportunité sans précédent de développer notre franchise et sa narration à grande échelle, de multiples manières et avec médiums passionnants », ont-ils poursuivi. « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers [le président de Nickelodeon] Brian Robbins et [le président de Nickelodeon Animation] Ramsey Naito pour leur enthousiasme et leur respect pour la licence Avatar, et nous en tant que gérants. Depuis le début, ils ont soutenu nos projets ambitieux et créé un environnement positif et proactif pour nous. »

« Nous sommes ravis d'être de retour à Nickelodeon où Avatar a commencé, pour faire ce que nous faisons de mieux de la plus grande manière possible. Nous sommes impatients de créer de grandes équipes et productions pour faire de tout ce fantasme une réalité. »