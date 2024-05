Fortnite : les Éléments de l'évènement Avatar, le dernier maître de l'air vont se calmer, les pouvoirs divins bientôt de retour

Depuis le lancement de la Saison 2 du Chapitre 5, Mythes et mortels, en mars dernier, les mises à jour se sont succédé avec le retour de Midas avant qu'il ne prenne le large avec ses alliés, puis l'apparition d'un iceberg au nord-ouest de l'île dans lequel se trouvaient Aang et Appa de l'univers Avatar, le dernier maître de l'air, qui a mené à l'évènement Éléments. Avec Korra dans le Passe de combat, c'était une collaboration plus que logique après tout. Il ne reste plus que quelques heures pour en profiter, mais faisons tout de même le point à ce sujet, car il n'est pas encore trop tard pour obtenir les récompenses désirées, avant que les festivités autour de Star Wars ne s'installent via la maintenance qui débutera à 10h00. De nombreuses quêtes peuvent donc être accomplies pour engranger du Chi, 11 000 unités étant nécessaires pour recevoir toutes les récompenses gratuites du mini-pass, dont la voie payante contre 1 000 V-Bucks débloque directement la tenue d'Aang puis sa forme d'avatar en tout dernier. Le planeur Appa nécessite quant à lui d'avoir achevé au moins quatre quêtes pour chaque chakra (eau, terre, feu, air, son et lumière), notamment en utilisant les pouvoirs des éléments. Ces derniers avaient donc remplacé ceux de l'Olympe, qui feront leur retour dès ce vendredi ! Par ailleurs, les skins de Katara, Zuko et Toph sont encore disponibles dans la boutique.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails qui avaient été donnés concernant cet évènement.

La maîtrise de l'eau, de la terre, du feu et de l'air est aussi impressionnante que les pouvoirs de l'Olympe. L'évènement Éléments débarque dès maintenant dans le correctif du 12 avril de la mise à jour 29.20 de Fortnite Battle Royale ! Il apporte de nouvelles techniques dans Fortnite tirées d'Avatar, le dernier maître de l'air. L'évènement Élément se déroulera jusqu'au 3 mai à 8h00 (CEST). Libérez ces nouvelles techniques pour accomplir les quêtes Éléments. Accomplissez ces quêtes pour déverrouiller des objets cosmétiques et gagner des niveaux dans le Passe Éléments ! Le Passe Éléments dispose d'une voie des récompenses gratuite et d'une voie bonus. La voie des récompenses gratuites vous permet de déverrouiller des récompenses d'Avatar, le dernier maître de l'air comme la guitare Dramyin et la pioche Épée spatiale de Sokka. La voie bonus propose des récompenses supplémentaires que vous pouvez déverrouiller en parallèle des récompenses gratuites. Dès l'achat de cette voie, vous recevez automatiquement la tenue Aang ! Déterrez des infos sur l'évènement Éléments ci-dessous. MAÎTRISEZ LES QUATRE ÉLÉMENTS Vous avez appris à maîtriser l'eau, mais saurez-vous contenir la puissance de la terre, du feu et de l'air ? Trois nouveaux éléments viennent mettre vos compétences à l'épreuve sur l'île ! Ajoutez l'une de ces techniques à votre inventaire pour apprendre à utiliser de grands pouvoirs : Maîtrise de l'eau : jetez un froid sur l'île en projetant des projectiles acérés sur vos adversaires. De plus, si cette technique est dans votre inventaire, votre vie remonte peu à peu jusqu'à 100 PV tant que vous êtes dans l'eau.

Maîtrise de la terre : invoquez des morceaux de terre pour les projeter sur vos adversaires ou pour créer une barrière.

Maîtrise du feu : projetez des jets de flammes vers vos adversaires ou frappez le sol pour déclencher une explosion.

: projetez des jets de flammes vers vos adversaires ou frappez le sol pour déclencher une explosion. Maîtrise de l'air : utilisez l'air pour améliorer votre mobilité. Utilisez la « roue aérienne » pour parcourir de grandes distances ou le « saut aérien » pour vous propulser en l'air en emportant avec vous les joueurs à proximité. Des sanctuaires des quatre éléments sont apparus sur toute l'île. Visitez-en un et ouvrez le socle de rouleau de maîtrise pour manier la technique associée au sanctuaire. Vous pouvez aussi récupérer les techniques par terre ou dans des coffres. Pour laisser la place à ces nouvelles techniques, les pouvoirs de l'Olympe ont été remisés jusqu'à la fin de l'évènement Éléments. DES QUÊTES ÉLÉMENTAIRES Vous avez décidé de vous rendre dans tous les sanctuaires ? De maîtriser plusieurs éléments ? Ou... d'obtenir des choux ? Eh bien, ne vous privez pas, puisqu'en prenant part à ces aventures vous accomplissez également des quêtes Éléments ! Accomplir des quêtes Éléments vous permet de recevoir du chi. Plus vous avez de chi, plus vous déverrouillez de récompenses du Passe Éléments. Vous pouvez consulter votre chi et les récompenses restantes dans l'onglet Éléments du salon. La pioche Épée spatiale de Sokka, l'ultime récompense de la voie gratuite du Passe Éléments. Le Passe Éléments dispose d'une voie gratuite et d'une voie bonus disponible pour 1 000 V-Bucks. La voie gratuite contient 11 récompenses déverrouillables, cela comprend l'emote Mes choux ! et l'accessoire de dos Bannière des quatre éléments. Atteignez la fin de la voie gratuite pour déverrouiller un objet spécial forgé à partir d'une météorite : la pioche Épée spatiale de Sokka ! Acheter la voie bonus vous permet de déverrouiller 11 récompenses supplémentaires sans avoir à accomplir de quêtes additionnelles. Si vous achetez la voie bonus, vous déverrouillez automatiquement la tenue Aang ! Envie de faire un petit tour sur LEGO Fortnite ou sur des îles LEGO ? Pas d'inquiétude, la tenue Aang comprend une version LEGO. Version Fortnite et version LEGO de la tenue Aang. La voie bonus vous permet de déverrouiller d'autres récompenses comme la pioche Bâton de nomade de l'air, l'accessoire de dos Momo messager et l'aérosol Cycle des éléments. L'ultime récompense de la voie bonus, la tenue Aang Avatar invoque la puissance de tous les éléments ! Tout comme la tenue normale d'Aang, cette tenue dispose d'une version Fortnite et d'une version LEGO. Version Fortnite et version LEGO de la tenue Aang Avatar. CHAPITRES DU CHAKRA Les quêtes Éléments sont divisées en six phases toutes inspirées par un chakra différent. Ces phases deviendront disponibles au fur et à mesure jusqu'au 3 mai à 8h00 (CEST). Les quêtes du chakra de l'eau sont disponibles maintenant.

Les quêtes du chakra de la terre commencent le 15 avril à 15h00 (CEST).

Les quêtes du chakra du feu commencent le 18 avril à 15h00 (CEST).

Les quêtes du chakra de l'air commencent le 22 avril à 15h00 (CEST).

commencent le 22 avril à 15h00 (CEST). Les quêtes du chakra de la lumière et du chakra du son commencent le 25 avril à 15h00 (CEST). Pour « ouvrir » chaque chakra, vous devez accomplir au moins 4 quêtes de sa phase. Ouvrez les six chakras pour déverrouiller le planeur Appa ! Planez comme un bison volant. Remarque : les récompenses de la voie gratuite Éléments, les objets de la voie bonus et le planeur Appa ne sont pas exclusifs à l'évènement Éléments. Ces objets pourraient devenir disponibles dans la boutique d'objets ou d'une autre façon à une date ultérieure. TOPH, ZUKO ET KATARA DISPONIBLES DANS LA BOUTIQUE ! Un prodige de la maîtrise de la terre. Un prince qui maîtrise le feu. Une virtuose de la maîtrise de l'eau. Les tenues Toph Beifong, Zuko et Katara sont arrivées dans la boutique il y a quelques jours et elles seront disponibles jusqu'à la fin de l'évènement Éléments. Et l'élément « brique » va aussi très bien à ces tenues. Jetez un coup d'œil à chaque version LEGO : INFORMATIONS SUR LES TOURNOIS La maîtrise de la terre, du feu et de l'air ne sont pas disponibles lors des tournois.

Les pouvoirs de l'Olympe sont disponibles lors des tournois.

Et puisque nous faisons le point sur l'univers d'Avatar, Korra a donc eu droit depuis un moment à ses quêtes permettant de la débloquer, que vous pouvez réaliser jusqu'à la fin de la saison le 24 mai, avec un style Équilibré plutôt classe.

Vous pensiez Poséidon maître de l'eau ? L'Avatar Korra et sa maîtrise de l'eau parfaite viennent contester son titre. Accomplissez les quêtes de Korra du Passe de combat Mythes et mortels pour déverrouiller sa tenue et les accessoires assortis ! Vous pouvez accomplir ces quêtes dans Fortnite Battle Royale. Et en parlant de Battle Royale, l'arrivée de la maîtrise de l'eau jette un froid sur l'île ! L'écran de chargement Korra. Illustration par Irene Koh. LA MAÎTRISE DE L'EAU ARRIVE DANS BATTLE ROYALE ! D'abord, l'île de Battle Royale a reçu les pouvoirs de l'Olympe. Elle reçoit à présent la maîtrise des éléments ! Apprenez la technique mythique de la maîtrise de l'eau pour projeter des projectiles acérés sur vos adversaires. Si cette technique est dans votre inventaire, votre vie remonte peu à peu jusqu'à 100 PV tant que vous êtes dans l'eau ! N'hésitez pas à plonger, lorsque vous êtes dans l'eau vous récupérez également des charges de maîtrise de l'eau et vous nagez plus vite. Récupérez la technique de maîtrise de l'eau par terre ou dans des coffres. Et surtout, gardez votre sang-froid. QUÊTES ET RÉCOMPENSES, HARMONIE DES ÉLÉMENTS Les quêtes de Korra vous invitent à trouver l'équilibre avec divers objectifs à accomplir dans Fortnite Battle Royale. PAGE 1 DES QUÊTES DE KORRA Accomplissez quatre quêtes de la page 1 pour déverrouiller la tenue Korra et les quêtes de la page 2 ! Les quêtes de la page 1 peuvent être accomplies dans l'ordre de votre choix. Émergez de l'eau - Maîtrise élémentaire Déverrouille l'écran de chargement Korra.

Obtenez 4 objets mythiques - « Je suis l'Avatar, et vous allez devoir vous y faire ! » Déverrouille la traînée Plongeon de l'Avatar.

Infligez 2 000 pts de dégâts à des adversaires avant le début du deuxième cercle de tempête - Un manque de retenue n'est pas toujours une mauvaise chose. Déverrouille l'aérosol Korra déterminée.

Escaladez, enjambez ou glissez 50 fois de jour - « Je déteste le matin. » Déverrouille le revêtement Couleurs de la tribu de l'eau.

- « Je déteste le matin. » Déverrouille le revêtement Couleurs de la tribu de l'eau. Touchez le même joueur avec une arme mythique et une non mythique - Une stratégie équilibrée. Déverrouille la pioche Éventails des maîtres de l'eau. La traînée Plongeon de l'Avatar, l'aérosol Korra déterminée, le revêtement Couleurs de la tribu de l'eau et la pioche Éventails des maîtres de l'eau. PAGE 2 DES QUÊTES DE KORRA Accomplissez les quêtes de la page 2 dans l'ordre de votre choix. En accomplissant quatre quêtes de la page 2, vous déverrouillez le style Équilibrée de Korra et une icône de bannière élémentaire ! Éliminez 3 adversaires en ayant moins de 50 PV - La peur n'est pas un élément qui a sa place ici. Déverrouille l'écran de chargement L'équilibre de Korra.

Éliminez 3 adversaires en ayant moins de 50 PV - La peur n'est pas un élément qui a sa place ici. Déverrouille l'écran de chargement L'équilibre de Korra. Obtenez ou dépensez 1 500 lingots - « Fais ton truc ! » Déverrouille l'émoticône Réaction de Korra.

Parcourez 500 mètres à bord du train - Être envoyé loin, très loin. Déverrouille l'accessoire de dos Cycle de l'Avatar.

Recrutez 20 personnages ou réanimez 20 coéquipiers - « Le seul moyen de gagner, c'est d'être ensemble ! » Déverrouille le planeur Bâton volant de Korra.

- « Le seul moyen de gagner, c'est d'être ensemble ! » Déverrouille le planeur Bâton volant de Korra. Gagnez ou ramassez une couronne de victoire - « Nous devons apprendre de ceux qui nous ont précédés. » Déverrouille l'emote Pirouette de l'Avatar. L'émoticône Réaction de Korra, l'accessoire de dos Cycle de l'Avatar, le planeur Bâton volant de Korra et l'emote Pirouette de l'Avatar. Si vous possédez le Passe de combat Mythes et mortels, les quêtes de Korra sont disponibles dès maintenant dans l'onglet Quêtes. Les quêtes seront disponibles jusqu'au 24 mai 2024 à 8h00 (CEST). (L'achat du Passe de combat est nécessaire pour accomplir les quêtes de Korra.) L'écran de chargement L'équilibre de Korra. Illustration par Irene Koh. Son ère est loin d'être terminée, déverrouillez Korra dès aujourd'hui !

