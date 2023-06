Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance, le nouveau jeu d'action et d'aventure sur le dernier maître de l'air officialisé

Entre Avatar Generations sur mobile et les futurs films d'animation, la licence Avatar, Le dernier maître de l'air est définitivement de retour sur le devant de la scène. Un dépôt de nom avait d'ailleurs révélé l'année dernière un autre jeu vidéo appelé Avatar, le dernier maître de l'air : La Quête de l'Équilibre, édité par GameMill Entertainment, mais il n'avait pas encore été confirmé. Jusqu'à ce jour et la diffusion d'une bande-annonce en exclusivité chez IGN.

En attendant de connaître l'éventuelle traduction française, son titre est donc Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance, et il est développé par Bamtang Games, à qui nous devons Power Rangers: Mega Battle et Nickelodeon Kart Racers. Il prendra la forme d'un jeu d'action et d'aventure jouable en solo ou à deux en coopération locale ou en ligne, avec la possibilité d'incarner 9 personnages différents, dont Aang, Toph, Sokka et Katara.

Le récit comme le gameplay tournera autour des quatre éléments et des nations qui les représentent, avec des quêtes secondaires, des améliorations de compétences, de nombreuses interactions avec des visages connus, et un total de 18 chapitres rejouables à notre guise. Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance sera-t-il un simple divertissement pour les plus jeunes ou un bon divertissement pour les fans de tous âges ? Nous le saurons à sa sortie cet automne sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch.

