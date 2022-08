Avatar, le dernier maître de l'air : La Quête de l'Équilibre, un nouveau jeu vidéo console en fuite avant sa sortie en 2022 ?

Après un long hiatus, la franchise Avatar, le dernier maître de l'air va revenir plus forte que jamais. Dans les années à venir, nous aurons droit à une série live-action sur Netflix, 3 films d'animation produits par Nickelodeon dont un en 2024 centré sur Aang et sa bande, et un jeu vidéo mobile par Navigator Games et Square Enix London Mobile. D'ailleurs, il a été annoncé que le projet serait en soft launch au Canada, au Danemark, en Amérique du Sud et en Suède d'ici la fin du mois d'août sous le nom d'Avatar: Generations et qu'il s'agirait d'un Tactical RPG nous faisant voyager aux côtés d'Aang, Katara, Sokka, Momo et bien d'autres.

Il semblerait aussi qu'un autre jeu vidéo soit en développement, et même plus très loin de sortir. Les internautes ont découvert sur Amazon.jp une page produit pour un certain Avatar, le dernier maître de l'air : La Quête de l'Équilibre (la traduction est approximative), qui serait prévu sur consoles pour le 8 novembre 2022. Il serait édité par GameMill Entertainment, à qui nous devons Nickelodeon All-Star Brawl ou GI Joe: Operation Blackout. Il pourrait ainsi être un jeu grand public sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, mais nul ne connait encore son casting ou son histoire. Avatar News rapportait au début de l'année qu'un RPG et un MMORPG liés à la franchise étaient en développement, il pourrait donc s'agir du premier.

Vu le timing, l'éditeur ne devrait en tout cas pas tarder à le confirmer, en espérant qu'il ne s'agisse pas d'un fake ou d'une erreur...