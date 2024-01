NETFLIX : Avatar : Le dernier maître de l'air, une bande-annonce tout feu tout flammes pour la série live-action

La licence Avatar: The Last Airbender de Nickelodeon a toujours autant le vent en poupe après toutes ces années et a encore eu droit l'année dernière à un jeu sur consoles et PC, sous-titré Quest for Balance. Après un long-métrage live-action par M. Night Shyamalan en 2010, l'expérience a de nouveau été tentée, mais cette fois par Netflix. Nous n'allons pas tarder à pouvoir découvrir le résultat puisque les 8 épisodes de ce remake en prises de vue réelles seront mis en ligne le 22 février 2024, retraçant le Livre un : L'Eau. Un premier teaser avait été diffusé en novembre dernier, que vous pouvez retrouver ci-dessous et qui était déjà fort prometteur.

Cette semaine, c'est une longue bande-annonce d'Avatar : Le dernier maître de l'air qui est venue nous régaler. En effet, entre les effets spéciaux, les chorégraphies et les évènements dépeints, le respect du matériau d'origine semble être là, ce qui devrait plaire aux fans du dessin animé. Nous suivrons donc les péripéties de Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawenti:io Tarbell), Sokka (Ian Ousley) et Appa le bison volant, qui vont être poursuivis par la Nation du Feu et notamment le prince Zuko (Dallas Liu) accompagné par son oncle le général Iroh (Paul Sun-Hyung Lee).

Parmi les nombreux personnages connus qui seront présents, nous retrouvons par exemple la chasseuse de primes June (Arden Cho), la guerrière kyoshi Suki (Maria Zhang), le seigneur Ozai (Daniel Dae Kim), la princesse Azula (Elizabeth Yu) et le commandant Zhao (Ken Leung). De nouveaux ont aussi été créés pour l'occasion, à l'instar de la mère de Suki, baptisée Yukari. Vous pouvez retrouver une partie du casting au travers d'affiches promotionnelles en page suivante.

Autrefois, quand l'Avatar qui maîtrisait les quatre éléments assurait la paix entre les nations du monde, elles vivaient en harmonie. Mais tout a changé lorsque la nation du feu a attaqué et anéanti les nomades de l'air, marquant la première phase de conquête du monde par les maîtres du feu. AVATAR : LE DERNIER MAÎTRE DE L'AIR suit un jeune nomade de l'air prénommé Aang, qui se réveille dans un monde ravagé par la guerre. Avec ses nouveaux amis Sokka et Katara, il se lance dans une épopée pleine de rebondissements pour prendre la place qui lui revient en tant que prochain Avatar.

Bande-annonce VF

Bande-annonce VO

