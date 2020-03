Bowlbo: The Quest for Bing Bing, premier trailer de gameplay pour le jeu développé par un YouTubeur

Bowlbo: The Quest for Bing Bing est un jeu développé par Oney, YouTubeur aux 2 millions d’abonnés sur sa chaîne d’animation OneyNG et à plus de 700 000 abonnés sur sa chaîne gaming OneyPlays. Nous avons là un titre plutôt surprenant aux premiers abords, de par ses graphismes et son synopsis assez simple d’esprit. Et pourtant, il se montre plus complexe qu’il n’y parait... Passant d’un style plutôt enfantin à une ambiance vraiment sombre comme le montre le gameplay ci-dessous, cette production saura éveiller votre curiosité, surtout si vous êtes friands des jeux de réflexion et de plateformes s'inspirant de Limbo ou Inside.

Pour entrer un peu plus dans les détails, vous incarnerez un jeune garçon nommé Bowlbo, votre but est tout simplement de retrouver votre chien « Bing Bing » qu’une sorcière a kidnappé afin d’en faire son diner. Pour débusquer votre compagnon bien-aimé avant qu’il ne finisse en hot-dog, vous serez invités à traverser le pays de Costa Cré et faire face à divers ennemis qui tenteront de vous empêcher de mener à bien votre quête.

À l’heure actuelle Bowlbo: The Quest For Bing Bing n’a pas encore eu de date d’annonce concernant sa sortie.