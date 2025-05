Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City – Les Tortues Ninja se lancent dans la réalité virtuelle

L’histoire prend place après la défaite du tristement célèbre Shredder. Mais le répit est de courte durée : le Clan du Pied a profité de la chute du chef ennemi pour renforcer sa domination sur New York, désormais en proie au chaos. Dans Empire City, les joueurs incarneront l’une des quatre tortues légendaires – Leonardo, Donatello, Michelangelo ou Raphael – pour mener la résistance et libérer la ville.

Une sortie prévue pour 2026

Le jeu est attendu en 2026. Il est d’ores et déjà possible de l’ajouter à sa liste de souhaits sur les boutiques Meta Quest et SteamVR. Aucune information n’a encore été communiquée concernant une éventuelle version pour PlayStation VR2. Ce projet pourrait marquer une étape importante pour la franchise Teenage Mutant Ninja Turtles, qui s’offre ici une relecture en VR à la croisée de l’action, de l’aventure et de la coopération. Avec son gameplay qui semble mêler combats intenses, exploration urbaine et immersion narrative, Empire City pourrait séduire à la fois les fans de longue date et les néophytes curieux de découvrir l’univers autrement.