Fortnite : l'évènement Cowabunga avec les Tortues Ninja et Shredder disponible avec la mise à jour 28.20

Epic Games a désormais retrouvé un rythme de croisière pour Fortnite suite aux fêtes de fin d'année. Cela fait donc un peu plus de deux semaines depuis la version 28.10 a donné la possibilité de débloquer Solid Snake dans le Battle Royale. La mise à jour 28.20 déployée ces derniers jours nous donnait surtout rendez-vous ce vendredi 9 février à 15h00 pour le début d'un évènement Teenage Mutant Ninja Turtles. Eh oui, après des skins en boutique au lancement de la Fête hivernale 2023 (qui font leur retour), place à Cowabunga. Durant 18 jours jusqu'au mardi 27 février à 15h00, il va donc être possible de prendre part à des quêtes se débloquant petit à petit par phase. Un accessoire de dos Krang sera offert en réunissant tous les plans et du mutagène sera également obtenu en réalisant ces missions de Splinter, donnant accès à d'autres récompenses via une voie gratuite. Vous l'aurez compris, il y en a une payante contre 1 000 V-Bucks, débloquant instantanément l'apparence de Shredder et avec au bout du compte la possibilité de déverrouiller Super Shredder, qui est bien distinct, avec dans les deux cas une version LEGO ! Et mieux encore, les armes phares des Tortues Ninja peuvent être utilisées au cours des parties, qui font bien mal !

Pour le lancement de l'évènement, une courte cinématique a été diffusée, avec une reprise de la valse viennoise Le Beau Danube bleu, Dainty Danube par Matthew Anderson et Florian Moenks, bien calée sur les coups portés par Donatello, Leonardo, Michelangelo et Raphael aux membres du clan Foot. Une bande-annonce de gameplay mettant aussi en scène les tortues, April, Splinter et Shredder, aussi bien dans le Battle Royale que dans Fortnite Festival et LEGO Fortnite, a également été diffusée, à retrouver en bas de page.

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des détails de cet évènement :

La Fête hivernale n'était que le début. Le vrai combat commence maintenant. Les Tortues sont de retour dans l'évènement Cowabunga de Fortnite Battle Royale pour affronter leur ennemi juré, Shredder. Cowabunga débarque dès maintenant dans le correctif du 9 février de la mise à jour 28.20 de Fortnite Battle Royale ! Maniez des armes comme les katanas de Leo ou le nunchaku de Mikey et déverrouillez des récompenses des Tortues Ninja dans le jeu. L'évènement Cowabunga se terminera le 27 février 2024 à 15h00 (CET) ! Mettez la main sur des objets faisant leur grand retour, dont l'aéroplanche et la soirée pizza, tout en accomplissant les quêtes Cowabunga pour obtenir du mutagène. Gagnez du mutagène pour avancer progressivement sur la voie des récompenses gratuites de Cowabunga ! La récompense finale de cette voie est l'une des inventions les plus ingénieuses de Donnie : le Dirigeable tortue. Si vous achetez la voie bonus de Cowabunga, vous déverrouillez automatiquement la tenue Shredder. La voie bonus propose des récompenses supplémentaires que vous pouvez déverrouiller en parallèle des récompenses gratuites. Renforcée par le même mutagène que celui qui a animé les quatre tortues, la tenue Super Shredder est la récompense finale de cette voie. Vous êtes fan de LEGO Fortnite ? Les tenues Shredder et Super Shredder ont toutes les deux leur version LEGO ! LIBÉREZ LA PUISSANCE DES TORTUES Qu'il s'agisse des katanas de Leo, des saïs de Raph, du nunchaku de Mikey ou du bô de Donnie, vous aurez accès aux quatre mêmes compétences (avec des statistiques légèrement différentes en fonction de l'arme) : Attaque : maintenez la touche de tir principal enfoncée pour faire pleuvoir les coups.

: maintenez la touche de tir principal enfoncée pour faire pleuvoir les coups. Attaque en l'air : quand vous êtes en l'air, appuyez sur la touche de tir principal pour effectuer une attaque aérienne dévastatrice.

: quand vous êtes en l'air, appuyez sur la touche de tir principal pour effectuer une attaque aérienne dévastatrice. Ruée offensive : appuyez sur la touche de tir secondaire pour effectuer une ruée avec votre arme.

: appuyez sur la touche de tir secondaire pour effectuer une ruée avec votre arme. Double saut : tant que vous êtes équipé d'une des armes, vous pouvez sauter pendant que vous êtes en l'air ! Les quatre armes disposent de trois charges, chaque charge ayant un délai de récupération de 10 secondes. Les charges sont consommées lors des attaques en l'air et des ruées offensives. Vous trouverez ces armes dans les coffres, les ravitaillements et les distributeurs automatiques ! AU TOUR DES TORTUES ! Après la corvée combat, c'est aéroplanche et pizzas à volonté ! Les aéroplanches Tortues Ninja n'attendent que vos prouesses sur l'île ! Démontrez vos talents d'acrobate, puis profitez d'une soirée pizza en prenant une part bien chaude. Besoin d'un petit rappel à propos des boîtes Soirée pizza ? Celles-ci proposent huit parts de pizza à partager avec vos coéquipiers ou à engloutir à vous seul. Chaque part rend des PV et du bouclier simultanément, avec un maximum de 100 points de bouclier. Trouvez les boîtes Soirée pizza sur le sol et dans des coffres, ou échangez-les contre des lingots auprès de Splinter ! Le pardon est divin. Comme la pizza cuite à point. QUÊTES COWABUNGA En train d'arpenter les égouts de l'île ? Ou d'acheter les saïs de Raph dans un distributeur automatique ? Alors bravo, vous êtes en train d'accomplir les quêtes Cowabunga ! En terminant certains objectifs de ces quêtes, vous obtenez du mutagène qui vous permet de déverrouiller progressivement des récompenses ! Rendez-vous dans l'onglet Cowabunga du salon pour regarder votre montant de mutagène et les récompenses que vous pouvez encore obtenir. (Astuce : vous pouvez aussi accomplir des quêtes en obtenant de l'EXP sur des îles de créateurs !) Les récompenses cosmétiques et les récompenses de niveau de Cowabunga. Sur cet écran, vous pouvez voir les récompenses de la voie gratuite ainsi que celles de la voie bonus, qui est disponible pour 1 000 V-Bucks. La voie gratuite permet de déverrouiller 11 récompenses, dont l'accessoire de dos Pizza Tortues Ninja et le revêtement Mutagène. Mikey n'est pas le seul à faire de la musique. Une des récompenses est la basse Kuro Kabuto, pour faire vibrer l'île ! Le planeur Dirigeable tortue est la récompense finale de cette voie : En achetant la voie bonus, vous déverrouillez des récompenses supplémentaires à mesure que vous déverrouillez celles de la voie gratuite (sans avoir besoin d'accomplir de quêtes supplémentaires). Dès l'achat de cette voie, vous recevez automatiquement la tenue Shredder ! Shredder dispose d'une version Fortnite et d'une version LEGO. Version Fortnite et version LEGO de la tenue Shredder. La voie bonus propose 11 récompenses à déverrouiller, dont la pioche Griffes d'acier de Shredder, l'accessoire de dos Cape de Super Shredder et, bien sûr, la récompense finale : Super Shredder ! La tenue Super Shredder propose une version Fortnite et une version LEGO. Version Fortnite et version LEGO de la tenue Super Shredder. GO, LES NINJAS ! LES SIX PHASES DE COWABUNGA Les quêtes Cowabunga sont divisées en six phases représentant chacune un objectif des tortues. Les phases deviendront disponibles au fur et à mesure jusqu'au 27 février à 15h (CET). Les quêtes Rester dans l'ombre sont disponibles dès maintenant.

sont disponibles dès maintenant. Les quêtes On s'équipe ! commencent le 12 février à 15h00 (CET).

commencent le 12 février à 15h00 (CET). Les quêtes La bataille du Cowabunga commencent le 15 février à 15h00 (CET).

commencent le 15 février à 15h00 (CET). Les quêtes Renvoyez-les dans leur carapace commencent le 18 février à 15h00 (CET).

commencent le 18 février à 15h00 (CET). Les quêtes L'affrontement total commencent le 21 février à 15h00 (CET).

commencent le 21 février à 15h00 (CET). Les quêtes Célébration commencent le 24 février à 15h00 (CET). Une fois que vous avez terminé cinq quêtes d'une phase, vous déverrouillez le plan de Krang de cette phase. Obtenez les six plans de Krang pour déverrouiller l'accessoire de dos Krang ! Remarque : les récompenses de la voie gratuite Cowabunga, les objets de la voie bonus et l'accessoire de dos Krang ne sont pas exclusif ne sont pas exclusifs à l'évènement Cowabunga. Ces objets pourraient devenir disponibles dans la boutique d'objets ou d'une autre façon à une date ultérieure. OUI MAÎTRE : SPLINTER EST DISPONIBLE DANS LA BOUTIQUE D'OBJETS ! Le sage stoïque ne reste pas toujours dans l'arrière-boutique. Splinter, maître ninja et père adoptif des tortues, est disponible dans la boutique d'objets de Fortnite à l'occasion de Cowabunga ! La tenue Splinter dispose d'une version Fortnite et d'une version LEGO. Version Fortnite et version LEGO de la tenue Splinter. FLASH INFO : LES TORTUES ET APRIL O'NEIL SONT DE RETOUR DANS LA BOUTIQUE D'OBJETS ! Vous pensiez que les tortues se cacheraient face à Shredder ? Ce serait pas cool. À l'occasion de l'évènement Cowabunga, les tenues Leonardo, Raphael, Michelangelo et Donatello sont de retour dans la boutique d'objets. Et leurs versions LEGO ? Mais carrément. Les quatre tortues ont leur version LEGO ! La journaliste April O'Neil est de retour sur le terrain à l'occasion de Cowabunga, et elle dispose bien sûr d'une version Fortnite et d'une version LEGO : Version Fortnite et version LEGO de la tenue April O'Neil. Nous espérons que vous aimez les tortues, parce que l'évènement Cowabunga démarre aujourd'hui ! REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS Les armes des Tortues Ninja, l'aéroplanche et l'objet Soirée pizza ne sont pas disponibles lors des tournois.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

