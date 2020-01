Fortnite : des avatars de stars et d'icônes du stream bientôt disponibles, une skin de Ninja pour commencer !

Les joueurs de Fortnite ont pu télécharger la mise à jour 11.40 avec quelques nouveautés assez mineures pour redynamiser ponctuellement les trois modes principaux.

Epic Games avait cependant une petite surprise sous le coude, à savoir l'annonce de la Série Icônes. Kézako ? Tout simplement une gamme d'éléments de personnalisation en collaboration avec des grands noms de la Toile, pour le moment surtout des streameurs qui ont contribué à la popularité de Fortnite sur Twitch et consorts. Rétroactivement, les tenues de Marshmellow et Major Lazer appartiennent d'ailleurs désormais à cette catégorie. Le premier à y ajouter son apparence, ou plutôt celle de son avatar, n'est autre que le streameur le plus connu de son époque, récemment transféré sur Mixer : Ninja !

À partir du 16 janvier à 1h00, vous pourrez acheter la skin Ninja, l'accessoire de dos Lames Ninja, l'emote Style Ninja et la pioche Katana double. Des tenues inspirées de Loserfruit, TheGrefg et d'autres créateurs, mais aussi de musiciens et d'acteurs majeurs du divertissement sont aussi prévues par la suite. Bientôt Gotaga dans vos parties de Fortnite ?

Lire aussi : Twitch : 9 milliards d'heures de contenu regardés en 2019, Fortnite n'est plus roi, Gotaga en tête en France