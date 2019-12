Twitch : 9 milliards d'heures de contenu regardés en 2019, Fortnite n'est plus roi, Gotaga en tête en France

2019 aura beau l'année où Mixer aura recruté des pointures du stream comme Ninja, Twitch est encore le patron dans ce domaine, et de loin. StreamElements vient de sortir un rapport avec les chiffres des plateformes de streaming depuis janvier, pour faire un état de la concurrence entre Twitch, YouTube Gaming, Facebook Gaming et Mixer (le document n'explique en revanche pas si les chiffres présentés prennent en compte une extrapolation des données sur les derniers jours de 2019 ou reprennent ceux de la fin 2018).

Avec respectivement 149 % et 210 % de progression en termes d'heures vues par rapport à 2018, Mixer et Twitch sont sur une bonne pente, mais ne représentent chacun que 3 % d'un marché largement dominé par Twitch. 73 % du stream se fait sur le portail d'Amazon, pour pas moins de 9 340 229 175 d'heures vues sur les douze derniers mois, un bond de 20 % par rapport à l'année passée.



Du côté du contenu, en termes d'heures de visionnage sur Twitch, Fortnite avait marché sur l'eau avec plus de 1 milliard d'heures vues en 2018. La baisse de présence de la communauté de 28 % couplée à la remontée de l'inarrêtable League of Legends à 990 millions d'heures vues fait du jeu de Riot le plus regardé de 2019, dix ans après son lancement. À noter l'incroyable progression de GTA V avec 277 % de vues en plus sur un an, et l'arrivée d'Apex Legends à la huitième place, sortant World of Warcraft d'un top 10 qui n'a pas sinon pas vraiment changé depuis 2018.



Pour ce qui est des créateurs, c'est l'américain Tfue qui a été le plus suivi sur Twitch en 2019 grâce à ses parties sur Fortnite, le passage de Shroud et Ninja sur Mixer, même en tenant compte de leurs chiffres sur la plateforme de Microsoft, les ayant clairement desservi. La première femme n'est même pas dans le top 10 : la Coréenne saddummy n'affiche « que » 20 000 000 d'heures vues en 2019, plus de quatre fois moins que Tfue, et mène un classement féminin où ses compatriotes sont bien représentées. En France, le roi, c'est Gotaga, avec 26 000 000 d'heures streamées cette année.

Vous l'aurez compris, le phénomène du streaming est loin d'être sur le point de s'essouffler.