Fortnite débarque sur Switch 2 avec de belles specs, un petit cadeau et une nouvelle manière de jouer

Pour le lancement de la Switch 2, bon nombre de joueurs ont sans doute craqué pour Mario Kart World, sa première grosse exclusivité. Les joueurs peuvent évidemment continuer de s'amuser avec les productions de sa prédécesseure, certains avec des mises à niveau payantes. No Man's Sky s'est lui offert une Nintendo Switch 2 Edition gratuite, de quoi en prendre plein la vue sans se ruiner. Qu'il s'agisse ou non de vos premiers pas dans l'écosystème actuel de Big N., vous pouvez également compter sur un free-to-play toujours aussi incontournable, Fortnite d'Epic Games. Il dispose de sa propre version Switch 2 pesant seulement 35 Go de base (quelques gigas supplémentaires viennent s'y ajouter en fonction des expériences auxquelles vous jouez ensuite) et qui vous permet évidemment de continuer d'utiliser votre compte actuel si vous en avez un. En attendant notre avis, faisons le point avec ce qu'a dévoilé son développeur.

Pour commencer, vous trouverez ci-dessous les spécificités techniques de Fortnite sur Switch 2, une véritable petite révolution par rapport à la désastreuse version Switch qui n'en mène pas large à côté.

Framerate : 60 fps.

Résolution supérieure : 2176x1224 en mode TV, 1600x900 en mode Portable.

Distance d'affichage supérieure.

Textures, ombres et rendu de l'eau de meilleure qualité.

Physique des vêtements activée.

Système de rediffusions : revivez vos meilleures parties de Battle Royale d'un autre point de vue.

Enregistrez des clips vidéo avec le bouton de capture.

Prise en charge de GameChat : streamez vos parties de Fortnite avec jusqu'à trois amis.

Rendu « bureau » complet, géométrie hautement détaillée, occlusion ambiante du champ de distance en mode téléviseur, ombres projetées, effets de haute qualité.

Contrôles à la souris possibles grâce aux Joy-Con 2 (à partir du 7 juin).

Au sujet de ce dernier point, voici les détails concernant cette nouvelle manière de jouer :

CONTRÔLES À LA SOURIS SUR NINTENDO SWITCH 2 Les contrôles à la souris avec les manettes Joy-Con 2 seront déverrouillés le 7 juin, lors de la sortie de la mise à jour 36.00. Vous pourrez utiliser une manette Joy-Con 2 (voire deux) pour viser et naviguer dans l'interface, comme vous le feriez avec une souris classique ! Avec les contrôles à la souris, le stick droit sera désactivé et vous pourrez faire tourner votre personnage en utilisant la ou les manettes Joy-Con sélectionnées en tant que souris. Pour naviguer dans l'interface, un curseur apparaîtra à l'écran. Si vous utilisez la manette droite ou les deux manettes en tant que souris, le bouton ZR sera considéré comme le « clic principal ». Si vous utilisez la manette gauche en tant que souris, le bouton ZL sera considéré comme le « clic principal ». Vous pourrez activer les contrôles à la souris sur Nintendo Switch 2 de la façon suivante : Depuis le salon de Fortnite Battle Royale, allez dans Paramètres ;

Rendez-vous dans l'onglet Souris ;

Sous « Contrôles à la souris », sélectionnez Droite, Gauche ou Les deux. Si vous utilisez l'option Gauche des contrôles à la souris, nous vous conseillons d'activer aussi le paramètre Intervertir le stick de déplacement. De cette manière, vous déplacerez votre personnage avec le stick droit, et non le stick gauche, ce qui est généralement plus pratique pour les gauchers. Vous pourrez utiliser les contrôles à la souris sur Nintendo Switch 2 à partir du 7 juin dans toutes les expériences de Fortnite Battle Royale, à savoir : Battle Royale ;

Zéro construction - Battle Royale ;

Foire d'empoigne ;

Recharge ;

Recharge - Zéro construction ;

Fortnite OG ;

Fortnite OG - Zéro construction.

Par ailleurs, Epic Games offre une emote aux possesseurs de la Switch 2 jouant cette nouvelle version et vous avez largement le temps de l'obtenir.

VOTRE RÊVE SE RÉALISE : OBTENEZ L'EMOTE ATTRAPE-ÉTOILE ! Jusqu'au 31 mars 2026, connectez-vous à Fortnite sur Nintendo Switch 2 pour recevoir l'emote Attrape-étoile. Attrapez une étoile filante, faites un vœu et relâchez-la ! On ne peut pas vous garantir qu'elle vous offrira la victoire, mais ça vaut le coup d'essayer. L'emote Attrape-étoile pourrait être proposée à l'achat dans la boutique d'objets de Fortnite à une date ultérieure, mais uniquement après le 31 mars 2026.

Pour terminer, nous sommes tombés sur un bug en voulant modifier les contrôles dans Fortnite Festival. Même après plusieurs visites dans les Paramètres, aucun changement n'était appliqué durant nos parties, ce qui est assez problématique pour une telle expérience où l'habitude et les réflexes influencent sur nos performances. Fort heureusement, le compte d'aide du jeu avait déjà indiqué un moyen de régler ce souci, à savoir vider le cache de la console ! Il faut avouer que sans connaître la méthode, difficile d'y penser.

Sélectionnez le menu Home de la Switch 2.

Sélectionnez Paramètres de la console.

Sélectionnez Console.

Sélectionnez Options de réinitialisation (tout en bas).

Sélectionnez Effacer le cache.

Sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez vider le cache et suivez les instructions.

Redémarrez votre Switch 2.

Démarrez Fortnite.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac. Notez qu'il n'y a aucun changement concernant ces derniers, c'est-à-dire qu'en dehors de ceux gagnés via les Passes de combat, ils ne sont pas partagés entre les autres plateformes et les consoles de Nintendo... Une FAQ est disponible en page suivante si besoin.

Lire aussi : Fortnite : Epic Games continue de se montrer généreux en offrant deux skins inédites, voici comment les obtenir