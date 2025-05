Fortnite : Epic Games continue de se montrer généreux en offrant deux skins inédites, voici comment les obtenir

À partir de la Saison 4 du Chapitre 3 et jusqu'au Chapitre 2 : Remix, Epic Games proposait régulièrement au fil de l'année des quêtes Potes au top nécessitant de faire appel à un ami n'ayant pas joué depuis un moment à Fortnite afin de réaliser des objectifs et débloquer des récompenses. En mars dernier a été introduit Faire équipe - Raid printanier (ou Party Up - Spring Raid en anglais), bien moins contraignant puisque ne demandant qu'à s'amuser ensemble en gagnant de l'EXP (voir en page suivante le contenu qui était alors offert). Il semblerait qu'il s'agisse d'un remplacement sur la durée puisqu'une nouvelle édition vient de débuter cette semaine, nommée Faire équipe - Assaut céleste (Party Up - Celestial Strike). Jusqu'à la fin de la saison le 7 juin prochain, il est donc possible d'obtenir quelques récompenses sympathiques en jouant avec au moins un camarade, dont la skin Iridia Vayne. Il va toutefois se montrer patient avant de l'obtenir puisque les quêtes ne se débloquent qu'au fil des jours depuis ce vendredi 23 mai à 15h00. Outre les deux premières qui étaient disponibles dès le lancement, c'est à tour de rôle qu'elles arriveront. La deuxième demandant de jouer sur des îles de créateurs s'est ainsi débloquée ce samedi et la prochaine dans les créations d'Epic Games n'arrivera que demain dimanche. Au pire, attendez que les dix soient déverrouillées et vous pourrez tout faire d'un coup.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des récompenses et informations entourant ce petit évènement.

Appel à tous les explorateurs interstellaires ! Il est temps de se lancer dans Faire équipe - Assaut céleste de Fortnite ! Jouez à des expériences de Fortnite avec vos amis tout en gagnant des objets pour votre casier. Visez la lune pour déverrouiller un membre supplémentaire pour votre équipe. Le dernier objet à obtenir est la tenue Iridia Vayne ! Le raid commence le 23 mai à 15h00 (CEST) et durera jusqu'au 7 juin 2025 à 20h30 (CEST). Dessinez de nouveaux territoires sur la carte stellaire. UNE GALAXIE ENTIÈRE D'EXPÉRIENCES VOUS ATTEND ! Rassemblez votre groupe. Tous les jours jusqu'au 31 mai, une nouvelle quête Faire équipe - Assaut céleste est déverrouillée. Vous pouvez l'accomplir avec votre groupe. Les quêtes alternent entre : Gagner un certain montant d'EXP dans des expériences conçues par des créateurs en étant dans un groupe avec des amis ;

Gagner un certain montant d'EXP dans des expériences de la rangée Par Epic en étant dans un groupe avec des amis. Pas besoin de former un groupe d'explorateurs spatiaux... Participez à n'importe quel type d'expérience de créateur, qu'elle se déroule dans une ville, dans une jungle ou sur une magnifique plage ! Vous pouvez également choisir à votre guise les expériences de la rangée Par Epic. Pour rappel, les expériences de la rangée Par Epic sont publiées par Epic, contrairement aux expériences conçues par des créateurs. Vous pourrez terminer les quêtes Faire équipe - Assaut céleste jusqu'au 7 juin à 20h30 (CEST) ! En terminant des quêtes Assaut céleste, vous déverrouillerez aussi un accessoire de dos, un revêtement et une pioche. TOUTES LES RÉCOMPENSES D'ASSAUT CÉLESTE Plus vous accomplissez de quêtes Assaut céleste, plus vous et votre groupe obtenez de récompenses dans Fortnite ! Ces récompenses comprennent des accessoires assortis à la tenue Iridia Vayne et une piste musicale spatiale ! Piste musicale Alien Boy (NON, elle n'est pas du tout datée !) Voici une liste de ce que vous pouvez déverrouiller pendant Assaut céleste : Accomplir 1 quête Faire équipe - Assaut céleste : piste musicale Alien Boy d'Oliver Tree ;

; Accomplir 2 quêtes Faire équipe - Assaut céleste : aérosol Plumes de la victoire ;

; Accomplir 3 quêtes Faire équipe - Assaut céleste : pioche Lames opalines ;

; Accomplir 4 quêtes Faire équipe - Assaut céleste : aérosol Iridia téméraire ;

; Accomplir 5 quêtes Faire équipe - Assaut céleste : revêtement Paon onirique ;

; Accomplir 6 quêtes Faire équipe - Assaut céleste : accessoire de dos Fourreau opalin ;

; Accomplir 7 quêtes Faire équipe - Assaut céleste : émoticône Tope là !

! Accomplir 8 quêtes Faire équipe - Assaut céleste : emote Bataillon origami ;

; Accomplir 9 quêtes Faire équipe - Assaut céleste : tenue Iridia Vayne. L'aérosol Iridia téméraire, l'émoticône Tope là !, l'emote Bataillon origami et l'aérosol Plumes de la victoire Veuillez noter que toutes les récompenses cosmétiques de Faire équipe - Assaut céleste pourront être proposées à l'achat dans la boutique d'objets de Fortnite à une date ultérieure. Brillez en voyageant à travers Fortnite !

Par ailleurs, pour célébrer le retour du jeu sur iOS aux États-Unis, les joueurs peuvent obtenir gratuitement la skin Flamme de la nuit juste en se connectant au jeu... sur mobiles. Encore une fois, ceux n'ayant pas un appareil récent capable de le faire tourner (ou un manque de place) sont donc mis de côté. Vous avez jusqu'au 17 juin pour en profiter.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

