Epic Games récompense désormais les joueurs à hauteur de 20 % de leurs achats, dont les V-Bucks de Fortnite

À l'été 2020, Epic Games s'attaquait à Apple en raison des commissions appliquées sur les transactions, notamment sur les V-Bucks dans Fortnite. Cela avait alors entraîné le retrait du jeu, privant les utilisateurs d'appareils sous iOS du jeu phénomène. Quatre ans plus tard, en août 2024, l'Epic Games Store a fait ses débuts sous ce système d'exploitation, du moins dans l'UE, marquant ainsi le retour du Battle Royale et son écosystème sur les produits de la marque à la pomme. Cette semaine, il a été annoncé que le lancement aux États-Unis était proche. C'est dans ce contexte que la firme de Tim Sweeney a introduit un système de remise à hauteur de 20 % via les récompenses Epic pour tout achat effectué via l'EGS. La nouvelle a été visiblement très bien accueillie puisque la boutique de Fortnite fonctionnait très mal pendant plusieurs heures ce vendredi suite à l'annonce.

Concrètement, tout achat de microtransactions dans Fortnite (V-Bucks), Rocket League (Crédits) ou Fall Guys (Émissous) en utilisant les moyens de paiement mis en place par Epic Games permet de récupérer 20 % de la somme, qui peut ensuite être réutilisée pour de futurs achats. Évidemment, cela ne concerne que les plateformes disposant de l'EGS, donc le PC, iOS et Android, mais les joueurs sur consoles peuvent parfaitement passer par le site web en ce qui concerne la boutique de Fortnite par exemple.

Par ailleurs, cela s'étend également aux achats de jeux distribués sur l'Epic Games Store par d'autres éditeurs. Jusqu'au 31 août 2025, ils permettront donc de récupérer 20 % du montant, puis seulement 5 % ensuite.

Là où le bat blesse, comme mentionné dans une FAQ, c'est qu'il va falloir patienter 14 jours après l'achat pour en profiter. Sachant que dans le cas de Fortnite la rotation des skins et autres contenus payants peut s'effectuer au bout d'une journée ou quelques jours, cela ne risque pas de vous faire économiser sur le moment. Les abonnements comme le Club de Fortnite ne sont d'ailleurs pas concernés, que ce soit pour en obtenir via leur achat ou les utiliser pour s'en procurer un. De plus, ces récompenses disposent d'une date d'expiration fixée à 25 mois après leur dépôt dans votre solde et « n'ont aucune valeur monétaire et ne peuvent être transférées, échangées ou retirées ». Bref, c'est un bonus sympathique qui bénéficiera surtout à ceux effectuant de grosses dépenses.

