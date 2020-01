Epic Games Store : les avis des joueurs enfin affichés, mais c'est imparfait

L'Epic Games Store est un succès pour le studio, qui a d'ailleurs partagé tout récemment de gros chiffres concernant sa plateforme. Mais elle n'est pas encore parfaite, et le principal défaut souligné par les utilisateurs est l'impossibilité de laisser un avis sur un jeu. Chose qui vient d'être en partie corrigée grâce à OpenCritic.

Epic Games annonçait déjà cette collaboration en novembre dernier, et elle vient d'être lancée il y a quelques heures. Pour faire simple, la plupart des jeux affichent désormais sur l'Epic Games Store des avis de joueurs postés sur OpenCritic, ainsi que la moyenne d'utilisateurs qui recommandent le titre. Un procédé assez imprécis, car si Borderlands 3 est par exemple recommandé à 76 % avec une moyenne des notes de 80/100, Darksiders III n'est recommandé qu'à 36 %, malgré des notes tournant à 69 %. Par ailleurs, cette fonctionnalité n'est pas activée pour tous les jeux, les développeurs ou éditeurs ont en effet le choix d'afficher les avis et notes. Pour des titres en Early Access comme Surviving the Aftermath, c'est logique, mais Bigben et Cyanide ont par exemple refusé d'afficher les avis de Paranoia: Happiness is Mandatory, qui tourne à 14 % de recommandation et des notes de 49/100 sur OpenCritic. Ce qui n'est pas très vendeur.

Par ailleurs, OpenCritic a dévoilé que l'affichage des avis est réalisé par un algorithme d'Epic Games, qui détermine notamment si le commentaire de l'utilisateur parle bien de la version PC, parfois différente en termes d'optimisation de celle sur consoles de salon. Si la fonctionnalité est donc la bienvenue sur l'Epic Games Store, elle reste encore à peaufiner.