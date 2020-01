Epic Games : 680 millions de dollars de recettes, 108 millions d'utilisateurs sur PC, voici de gros chiffres

Epic Games a le vent en poupe depuis quelques années grâce au succès de Fortnite, mais également avec sa plateforme Epic Games Store sur PC. Tout récemment, le président du studio Tim Sweeney s'est entretenu avec GameDaily et a dévoilé de très gros chiffres concernant le studio.

Nous apprenons ainsi que l'Epic Games Store a attiré plus de 108 millions de joueurs sur PC, permettant à la plateforme d'engendrer 680 millions de dollars de recette. Tim Sweeney précise tout de même que parmi ces 108 millions d'utilisateurs, il y a des joueurs qui ont sorti la carte bleue, mais également des membres qui ne sont là que pour les jeux gratuits. Quoi qu'il en soit, Epic Games cumule désormais 300 millions d'utilisateurs sur toutes les plateformes, un compte étant pour rappel nécessaire pour jouer à Fortnite.

Mais si Fortnite est bien le fer de lance de l'Epic Games Store, les joueurs lorgnent également les jeux des studios tiers, qui représentent 251 millions de dollars dans le total des revenus de la plateforme. Un succès étonnant même pour Tim Sweeney, qui avoue que c'est 60 % plus haut que les prévisions du studio.

Enfin, une infographie est à retrouver ci-dessus et dévoile d'autres chiffres intéressants. L'Epic Games Store a ainsi offert 73 jeux différents, récupérés par 200 millions d'utilisateurs, et du côté des titres les plus populaires de la plateforme, nous retrouvons World War Z, Untitled Goose Game, Borderlands 3 ou encore Control, en attendant les sorties de Magic: The Gathering Arena, Auto Chess ou encore Godfall.

