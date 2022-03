Fortnite : Epic Games va reverser des recettes du jeu aux associations aidant l'Ukraine, 36 millions de dollars déjà récoltés !

Cela va bientôt faire un mois que la Russie a attaqué l'Ukraine pour prendre possession de territoires, et pas l'ombre d'une accalmie ne se profile. Les populations sur place et celles qui ont pu émigrer ont subi de plein fouet cette invasion, et beaucoup d'associations se sont donc mobilisées pour les soutenir financièrement. Cette crise touche tout le monde, y compris dans le milieu du jeu vidéo, où bien des entreprises ont décidé de couper leurs relations économiques avec la Russie et leurs alliés, et de faire des dons à ces organisations humanitaires.

Une nouvelle société vient de rejoindre le mouvement, pour une action significative. Epic Games vient d'annoncer qu'il reverserait toutes les recettes des microtransactions effectuées dans Fortnite du 20 mars au 3 avril à l'UNICEF, World Food Programme, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et Direct Relief. Sachant que le titre rapporte plusieurs centaines de millions de dollars par mois, vous pouvez aisément imaginer ce que cela représente : Epic annonce d'ailleurs avoir déjà récolté 36 millions de dollars en 24 heures. Xbox s'est lui aligné en promettant de reverser la part qu'il prend sur les achats in-game de Fortnite à d'autres associations, sur la même période.

Epic s'engage à verser tous ses bénéfices de Fortnite entre le 20 mars et le 3 avril 2022 à l'aide humanitaire à destination des victimes de la guerre en Ukraine. Xbox se joint à nous dans cet effort et engage ses bénéfices nets pour Fortnite pendant cette période, afin que nous puissions pourvoir plus d'aide aux personnes d'Ukraine. Vous trouverez ci-dessous la liste des organisations humanitaires que nous soutenons. Sur le terrain, elles travaillent à fournir une aide d'urgence regroupant un soutien médical, de la nourriture et de l'eau, des fournitures de première nécessité, une aide légale et un abri. D'autres organisations seront ajoutées à la liste dans les semaines à venir. FAQ À QUELLE VITESSE EPIC ENVERRA-T-IL LES FONDS AUX ORGANISATIONS HUMANITAIRES ?

Aussi vite que possible. Nous n'attendrons pas que les fonds parviennent effectivement sur notre plateforme ou chez nos partenaires financiers, ce qui peut prendre du temps selon le mode de traitement de la transaction. Au fur et à mesure que les transactions seront signalées, nous les enregistrerons et nous enverrons les fonds aux organisations humanitaires dans les jours qui suivent. QUELS ACHATS SONT PRIS EN COMPTE POUR SOUTENIR LES VICTIMES DE LA GUERRE EN UKRAINE ?

Les bénéfices de tous les achats en argent réel effectués dans Fortnite entre le 20 mars et le 3 avril 2022 seront distribués. Cela inclut les packs de V-bucks, les packs du Club de Fortnite, les Passes de combat reçus en cadeau et les packs cosmétiques achetés avec de l'argent réel (tels que le pack Envoyé du vide). Les achats en boutique physique d'objets cosmétiques du jeu et de cartes de V-bucks seront inclus s'ils sont échangés dans le jeu pendant cette période. L'utilisation de V-bucks dans Fortnite ne sera pas décomptée, car il ne s'agit pas de transactions en argent réel. Tous les bénéfices de Fortnite sont l'équivalent du prix de tous les achats dans le jeu Fortnite et de tous les échanges d'achats en boutique physique réalisés entre le 20 mars et le 3 avril 2022 dans le monde entier, déduits des impôts, des frais de plateformes tierces, des remboursements, des renvois ou des annulations. Microsoft contribue ses bénéfices nets pour toutes les ventes de contenu Fortnite sur le Microsoft Store entre le 20 mars 2022 et le 3 avril 2022, dans tous les pays où se vend Fortnite. Les bénéfices nets sont l'équivalent du prix de tous les achats déduits des renvois, des rétrofacturations, des coûts des facturations, des coûts de la bande passante, des coûts des opérations et des impôts. JE SUIS MEMBRE DU CLUB DE FORTNITE, MON ABONNEMENT EST-IL INCLUS DANS LES BÉNÉFICES ?

Nous inclurons tous les fonds issus des abonnements existants ou renouvelés au Club de Fortnite traités entre le 20 mars et le 3 avril 2022. Toutes les nouvelles inscriptions au Club de Fortnite réalisées entre le 20 mars et le 3 avril 2022 seront également ajoutées. MES GAINS SERONT-ILS AFFECTÉS SI JE SUIS INSCRIT DANS LE PROGRAMME SOUTENEZ UN CRÉATEUR ?

Absolument pas. Cette initiative ne change rien aux gains des créateurs. Epic séparera ce qui revient aux créateurs dans les paiements effectués via l'utilisation d'un code entre le 20 mars et le 3 avril 2022, pour que seuls les bénéfices de Fortnite revenant à Epic pendant cette période soient distribués aux organisations humanitaires. JE SUIS INSCRIT DANS LE PROGRAMME SOUTENEZ UN CRÉATEUR. EPIC PEUT-IL DISTRIBUER MES GAINS AUX ORGANISATIONS HUMANITAIRES EN MON NOM ?

Si vous souhaitez que vos gains du programme Soutenez un créateur soient versés aux personnes affectées par la guerre en Ukraine, nous vous suggérons de vous mettre directement en rapport avec une organisation humanitaire. Il y en a beaucoup d'excellentes parmi lesquelles choisir. EPIC DISTRIBUE SES BÉNÉFICES À DES ASSOCIATIONS HUMANITAIRES, CELA ME PERMET-IL DE PRÉTENDRE À UNE DÉDUCTION D'IMPÔT ?

Les achats effectués dans Fortnite entre le 20 mars et le 3 avril 2022 ne seront pas considérés comme des dons déductibles des impôts pour les joueurs. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, nous vous suggérons de contacter un conseiller fiscal dans votre pays. J'AI UNE NETTE PRÉFÉRENCE POUR L'UNE DES ORGANISATIONS HUMANITAIRES LISTÉES, PUIS-JE CHOISIR À QUELLE ORGANISATION LES BÉNÉFICES DE MON ACHAT SERONT ENVOYÉS ?

Pas dans le cadre de cette initiative. PUIS-JE REFUSER QUE LES BÉNÉFICES DE MON ACHAT FORTNITE SOIENT AFFECTÉS À UNE ORGANISATION HUMANITAIRE ?

Tous les bénéfices de Fortnite dans la période définie seront distribués à des organisations humanitaires. Si vous ne souhaitez pas que ce soit le cas pour vos achats, nous vous suggérons de ne rien acheter dans Fortnite avec de l'argent réel jusqu'au 4 avril 2022.

Xbox is joining Epic in support of the people of Ukraine by contributing net proceeds for Fortnite during this time. https://t.co/ZWEauUpFei — Xbox (@Xbox) March 20, 2022

Si vous voulez vous faire un stock de V-Bucks (l'utilisation de V-Bucks en elle-même n'est pas décomptée) ou acheter de nouvelles skins pimpantes pour le jeu en ligne, c'est donc le moment de céder !

