MAJ2 Guerre en Ukraine : Microsoft, Ubisoft, Electronic Arts et d'autres stoppent leurs ventes en Russie et Biélorussie

Suite à l'invasion de l'Ukraine, les sanctions économiques et politiques pleuvent contre le gouvernement russe, mais aussi pour mettre la pression sur le peuple et l'inciter à se rebeller contre le pouvoir en place. Des fédérations sportives ont ainsi commencé à exclure la Russie et son allié biélorusse de leurs compétitions, de plus en plus de verrous médiatiques ont été fermés et le milieu du divertissement est aussi visé, avec notamment des films qui ne sortiront pas dans les salles locales.

You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022

Sur le terrain du jeu vidéo, les initiatives commencent à arriver, avec par exemple le retrait des sélections et clubs russes et biélorusses de FIFA 22 et NHL 22, ou la suspension de la vente des produits de CD Projekt RED. Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre ukrainien et aussi ministre de la transformation numérique, veut aller plus loin, et rapidement. Il a écrit une lettre ouverte aux développeurs de jeux vidéo et organisateurs d'évènements e-sport pour demander la désactivation des comptes de services de jeux vidéo russes et biélorusses, ainsi que l'annulation des compétitions e-sport dans les 2 pays et l'exclusion des joueurs professionnels de ces nationalités. Il n'a d'ailleurs pas hésité à identifier PlayStation et Xbox dans son message Twitter pour les faire réagir.

La Fédération de Russie a mené une attaque militaire trompeuse et scandaleuse contre mon pays ! Imaginez qu’en 2022, des missiles attaquent des quartiers résidentiels, des jardins d’enfants et des hôpitaux au cœur de l’Europe. Les forces armées et les citoyens défendront l’Ukraine jusqu’à la fin ! Le monde entier repousse l’agresseur en imposant des sanctions - l’ennemi doit subir des pertes importantes. Mais nous avons besoin de votre soutien - en 2022, la technologie moderne est peut-être la meilleure réponse aux chars, aux lance-roquettes multiples et aux missiles. Je suis sûr que non seulement vous entendrez, mais que vous ferez aussi tout pour protéger l’Ukraine, l’Europe et enfin, le monde démocratique tout entier d’une agression autoritaire sanglante - et j’appelle à bloquer temporairement tous les comptes russes et biélorusses, à arrêter temporairement la participation des équipes et des joueurs russes et biélorusses à tous les évènements internationaux d’e-sports et à annuler tous les évènements internationaux organisés sur le territoire de la Russie et de la Biélorussie. Nous sommes sûrs que de telles actions motiveront les citoyens russes à mettre fin de manière proactive à l’agression militaire honteuse.

Les comptes des joueurs russes et biélorusses vont-ils être temporairement bannis pour les empêcher de jouer ? Allons-nous voir le PlayStation Network et le Xbox Live coupés dans ces régions jusqu'à la fin de la crise ? Alors que rien n'oblige les constructeurs et éditeurs à agir, vont-ils suivre cette demande de l'Ukraine ?

Toujours est-il que la communauté jeu vidéo est divisée sur cette demande du pouvoir ukrainien, deux sons de cloches s'opposant : ceux qui sont pour une pression sur les peuples russes et biélorusses afin de les faire réagir contre leur gouvernement, et ceux qui sont pour ne pas pénaliser des populations potentiellement loin d'être d'accord avec les idées de leurs dirigeants.

Mise à jour 04/03 : Microsoft vient d'annoncer qu'il allait suspendre « toutes ses nouvelles ventes de produits et services » en Russie. Les jeux vidéo Xbox et les produits Windows devraient logiquement être concernés. Il va aussi arrêter la plupart de ses activités commerciales dans le pays, « en étroite collaboration avec les gouvernements des États-Unis, de l'Union européenne et du Royaume-Uni ». Il déclare également vouloir aider l'Ukraine à assurer sa cybersécurité, et prévoit « d'aider les réfugiés en fournissant un soutien technologique et financier aux principales ONG ».



Epic is stopping commerce with Russia in our games in response to its invasion of Ukraine. We’re not blocking access for the same reason other communication tools remain online: the free world should keep all lines of dialogue open. — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) March 5, 2022

Mise à jour 07/03 : plusieurs autres acteurs majeurs de l'industrie ont suivi le mouvement. Ubisoft a suspendu la vente de ses produits en Russie, Nintendo a déclenché une maintenance inexpliquée de l'eShop depuis samedi, Take-Two Interactive et Electronic Arts ont arrêté leurs ventes et promotions en Russie et Biélorussie, Epic Games a suspendu les microtransactions dans ses jeux en Russie mais pas l'accès à ses services, et Activision a fait de même dans le pays pour ses ventes physiques, dématérialisées et microtransactions.

