FIFA 22 et NHL 22 : EA Sports va retirer la Russie et la Biélorussie de ses jeux de sport

Vous le savez bien, la guerre fait rage en Ukraine depuis maintenant une semaine, alors que la Russie a décidé de repousser les limites de son conflit avec les Donbass jusqu'à la capitale, Kiev. La plupart des studios locaux et internationaux se sont bien évidemment émus de cette situation qui va coûter la vie à de trop nombreuses personnes.

Les sanctions politiques et économiques ont commencé à pleuvoir pour sanctionner la Russie, tenter de mettre un frein aux ambitions de Vladimir Poutine et limiter la présence du pays dans les médias. Les institutions sportives agissent elles à leur niveau, et voilà que les jeux vidéo (de sport) commencent à faire de même. Electronic Arts vient d'annoncer qu'il allait retirer la sélection nationale et les clubs russes de FIFA 22, mais aussi des équipes russes et bélarusses (leurs alliés dans ce conflit) de NHL 22. Ces décisions arrivent après que la finale de la Ligue des Champions ait été retirée à Saint-Pétersbourg et que la Russie ait été exclue des barrages de la Coupe du Monde, et que la Russie et la Biélorussie aient été temporairement bannies de l'IIHF, la Fédération internationale de hockey sur glace.



EA Sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme tant de voix à travers le monde du football, appelle à la paix et à la fin de l’invasion de l’Ukraine. En accord avec nos partenaires de la FIFA et de l’UEFA, EA Sports a lancé des procédures visant à retirer l’équipe nationale russe et tous les clubs russes des produits EA Sports FIFA, y compris FIFA 22, FIFA Mobile et FIFA Online. Nous évaluons également activement les changements liés à d’autres domaines de nos jeux. Nous tiendrons nos communautés au courant de toutes les mesures prises et nous remercierons les joueurs pour leur patience alors que nous travaillons sur ces mises à jour. À la suite de la suspension par l’IIHF de toutes les équipes nationales et de clubs russes et biélorusses des compétitions de l’IIHF, nous retirerons ces équipes de NHL 22 au cours des prochaines semaines. Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien et nous nous joignons aux voix du monde entier qui appellent à la paix.

D'autres jeux vont-ils bientôt limiter ou supprimer la présence de la Russie dans leur expérience ? À la vue du report de Little Orpheus sur consoles le jour même de sa sortie, alors qu'il met en scène un personnage russe totalement fictif, il semblerait que les développeurs et éditeurs soient très frileux à parler du pays, de près ou de loin.

