FIFA 22 et F1 2021 : Thibaut Courtois et Carlos Sainz s'affrontent dans les jeux de sports

Electronic Arts a racheté Codemasters et édite désormais plusieurs jeux de course, dont F1 2021, mais le studio est surtout connu pour sa franchise phase de jeux de football, FIFA. Et il a décidé de réunir les mondes du football et de la Formule 1 dans une vidéo où deux sportifs s'affrontent sur F1 2021 et FIFA 22.

EA Games n'a pas choisi n'importe qui, il a rassemblé Carlos Sainz, pilote de F1 espagnol actuellement chez Ferrari, et Thibaut Courtois, gardien de foot belge évoluant au Real Madrid. L'éditeur rappelle que Carlos Sainz est un grand fan de l'équipe de foot de la capitale espagnole, membre honoraire du club depuis 2021, et il s'amuse régulièrement à jouer à FIFA entre deux courses de F1. De son côté, Thibaut Courtois participe très souvent à des compétitions Grands Prix Virtuels F1 depuis 2020, battant à chaque fois ses collègues spécialistes du ballon rond. Paul Jeal, senior franchise director de F1 chez Codemasters, commente :

EA Sports nous permet de créer des confrontations de rêve en réunissant nos prestigieux talents. Les deux athlètes ont fait preuve de la même intensité et du même désir de vaincre que dans la vie réelle.

