F1 2021 : la saison 2021 de Formule 2 ajoutée gratuitement via la mise à jour 1.14

Nous connaîtrons l'issu de l'incroyable duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen ce week-end à l'occasion de l'ultime course de la saison à Abou Dabi. Pourtant, ce n'est pas sur la Formule 1 que F1 2021 met l'accent cette semaine avec une nouvelle mise à jour. Là où les derniers patchs ont ajouté les circuits de Portimão, Imola et Djeddah, le 1.14 amène tout simplement les écuries, voitures et pilotes de la saison 2021 de Formule 2.

Si vous voulez jouer avec Jüri Vips chez Hitech Grand Prix, Felipe Drugovich chez UNI-Virtuosi ou encore Théo Pourchaire chez ART Grand Prix, c'est possible grâce à cette mise à jour ! Elle apporte sinon quelques améliorations et correctifs pour l'ensemble de l'expérience, à découvrir dans le changelog ci-dessous.

Nouveau contenu Ajout de la saison 2021 de F2.

Correction d’un problème d’absence de retour de force sur les volants Logitech G923 pour PC.

Correction d’un problème d’affichage du badge d’écurie et des sponsors sur le casque du joueur.

Réduction du temps entre les arrêts lorsqu’une écurie fait entrer ses deux voitures aux stands.

Ajustement des limites de piste aux virages 1 et 14 sur Portimao.

La Course Sprint F2 2020 utilise désormais correctement les résultats de la course si une grille personnalisée est utilisée.

Correction d’un problème d’utilisation incorrecte des garages d’Imola pour la voiture du joueur.

Améliorations de stabilité générale.

Diverses corrections mineures.

