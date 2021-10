F1 2021 : Imola et une livrée spéciale Red Bull rajoutés dans le jeu

F1 2021 a été lancé cet été, les fans sont ravis de reprendre place dans les monoplaces de la saison actuelle, mais il manque encore quelques circuits. Codemasters a rajouté Portimão le mois dernier et, comme prévu, il propose à présent un tracé bien connu des fans, l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ou Imola pour les intimes.

Codemasters rappelle que cette saison, c'est Max Verstappen qui a remporté ce Formula 1 Pirelli Gran Premio Del Made in Italy e Dell'Emilia Romagna 2021, devançant Lewis Hamilton et Lando Norris. Une vidéo de présentation du circuit est à admirer ci-dessus, dans l'AlphaTauri de Pierre Gasly. En plus d'Imola, les joueurs de F1 2021 peuvent retrouver la livrée spéciale de Red Bull du Grand Prix de Turquie 2021, aux couleurs blanches et rouges en référence aux origines japonaises du motoriste Honda et à la RA 272 de Richie Ginther. Le revêtement devait faire sensation au Grand Prix du Japon, remplacé par celui de la Turquie et remporté dimanche dernier par Valtteri Bottas. La livrée n'est disponible dans le jeu que jusqu'au 15 novembre prochain. Paul Jeal, directeur principal de la franchise F1 chez Codemasters, commente :

Le mois dernier, les retours suite à l’ajout de Portimao ont été extrêmement positifs, et nous savons que nos joueurs vont adorer piloter sur le circuit d’Imola. Nous sommes également ravis que Red Bull ait choisi F1 2021 pour dévoiler sa livrée sur mesure pour le Grand Prix de Turquie. Notre studio est fier de créer l'expérience la plus authentique possible et ces attentions spéciales montrent à quel point le jeu est ancré dans le monde de la Formule 1.

Il ne reste désormais plus qu'à attendre le mois prochain pour voir l'arrivée du tracé Djeddah Street pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite, complétant la liste de la saison. F1 2021 est disponible à 49,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST de F1 2021 : joue-la comme Hamilton et Verstappen