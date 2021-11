F1 2021 : Daniel Ricciardo crée une livrée et des équipements colorés, disponibles pour les joueurs

Codemasters et EA Games poursuivent leur série de vidéos After the Apex en compagnie de Daniel Ricciardo, qui nous a déjà parlé de sa passion pour les sports extrêmes et les États-Unis. Le pilote de McLaren change cette fois de casquette pour devenir directeur créatif et réaliser du contenu in-game pour F1 2021.

Daniel Ricciardo a en effet participé à la création d'une livrée, d'un casque et d'une combinaison disponibles dans le jeu de course via les échelons gratuits du Podium Pass. L'Anglais George Russell de chez Williams (Mercedes l'année prochaine) a lui aussi créé du contenu, accessible pour les 30 échelons de la série 3, à débloquer avant le 12 janvier prochain. Paul Jeal, directeur principal de la franchise F1 chez Codemasters, rajoute :

Nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler avec Daniel et à voir sa créativité prendre vie. Nos joueurs pourront également débloquer des éléments conçus par George Russell à partir d'aujourd'hui, et je suis sûr que ce sera la course pour les exhiber en ligne.

F1 2021 a pour rappel récemment accueilli le circuit de Djeddah avec une mise à jour gratuite. Vous pouvez retrouver le jeu à 54,92 € sur Amazon.