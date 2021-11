F1 2021 : le circuit de Djeddah à son tour rajouté dans le jeu de course

Codemasters et EA Games continuent de rajouter des circuits à F1 2021, qui ne comprenait pas tous les tracés de la saison à son lancement. Après Portimão en septembre et Imola en octobre, direction cette fois l'Arabie Saoudite pour redécouvrir le circuit de Djeddah, rajouté dès aujourd'hui avec une mise à jour gratuite.

À bord de leur monoplace préférée, les joueurs de F1 2021 peuvent donc se lancer sur Djeddah, un tracé en milieu urbain particulièrement rapide, avec des vitesses de pointe à plus de 250 km/h. Dans la vraie vie, les pilotes se rendront en Arabie Saoudite à partir du 3 décembre prochain sur le circuit, il s'agira de l'avant-dernière course de la saison. Paul Jeal, directeur principal de la franchise F1 chez Codemasters, rajoute :

Nos joueurs adorent les nouveaux circuits, et Djeddah est très spécial, car il arrive dans le jeu avant que les pilotes ne se rendent en Arabie Saoudite en décembre. Djeddah a le potentiel pour être l'un des circuits les plus compétitifs du calendrier avec de longues lignes droites rapides et de multiples sections de dépassement. Le studio a fait un travail incroyable en recréant le circuit avant sa course inaugurale.

EA Games et Codemasters rappellent que les joueurs peuvent essayer gratuitement F1 2021 avec une démo sur le PlayStation Store et le Microsoft Store, et il sera en promotion sur les boutiques en ligne à partir du 19 novembre prochain, dans le cadre du Black Friday. Vous pouvez sinon retrouver le jeu en version physique à 54,99 € sur Amazon.

