F1 2021 : une démo lancée et le Grand Prix du Portugal à Portimão rajouté avec une mise à jour gratuite

Sorti en juillet dernier sur ordinateurs et consoles de salon, F1 2021 a déjà séduit les amateurs de jeux de course avec son contenu et le mode Point de Rupture, mais l'expérience n'est pas encore totalement fidèle à la saison actuelle, il manquait trois circuits, ceux de Portimão, Imola et Djeddah Street.

Eh bien, désormais, il ne manque plus que deux tracés, car le circuit de Portimão du Grand Prix du Portugal vient d'être rajouté avec une mise à jour gratuite sur toutes les plateformes. Cette saison, nous avons déjà vu Hamilton, Verstappen et Bottas grimper sur le podium, les joueurs de F1 2021 pourront tenter de changer cela dans leur Carrière avec ce nouveau contenu, les développeurs en profitent pour lancer une mise à jour des performances des voitures pour mieux correspondre à la saison actuelle, et rajoutent au passage la nouvelle voiture de sécurité d'Aston Martin.

Il manque donc encore deux circuits, à savoir le Djeddah Street du Grand Prix d'Arabie saoudite et Imola du Grand Prix d'Italie (à ne pas confondre avec Monza qui a eu lieu hier avec une victoire de Daniel Ricciardo d'ailleurs). Les joueurs devront patienter encore un peu avant de les retrouver dans le jeu de Codemasters, Imola arrivera en octobre prochain avec une mise à jour F1 Sports, tandis que Djeddah Street sera disponible en novembre avec une mise à jour de la saison de F2 2021. Paul Jeal, senior franchise director chez Codemasters, commente :

Nous sommes ravis d’enfin sortir notre premier circuit gratuit et d’annoncer aux joueurs ce qui les attend dans les mois à venir. Nos joueurs nous ont fait savoir à quel point ils sont impatients de découvrir les nouveaux circuits de la saison 2021, et le circuit de Djeddah sera un évènement avec une sortie quelques semaines avant ses débuts en F1 en décembre.

Enfin, si vous n'avez pas encore craqué pour F1 2021, les studios ont lancé une démo gratuite sur le PlayStation Store et le Microsoft Store, à télécharger dès maintenant pour découvrir le début du mode scénarisé Point de Rupture, le Grand Prix de Monza et un week-end d'ouverture pour le mode Mon Écurie. Si vous êtes séduits, F1 2021 est à 52,80 € sur Amazon.

