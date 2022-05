PC Game Pass : des codes d'abonnement à gagner pendant le Grand Prix de F1 à Miami

Les abonnés au Game Pass Ultimate peuvent déjà profiter de F1 2021 en Cloud depuis quelques semaines, mais EA Games et Microsoft vont encore plus loin et vont permettre de gagner des abonnements au PC Game Pass pour un, trois ou six mois dans les prochains jours... grâce à BWT Alpine.

L'écurie de Formule Un est à Miami cette semaine pour un Grand Prix inédit et les monoplaces Alpine A522 de Fernando Alonso et Esteban Ocon arboreront des QR codes à scanner pour obtenir ces abonnements. Ce défi Fast Track to PC Game Pass débutera le vendredi 6 mai avec les essais libres pour gagner un mois d'abonnement, puis les qualifications samedi permettront de remporter des abonnements de trois mois. Enfin, pendant le Grand Prix de Miami ce dimanche, ce seront des codes pour six mois d'abonnement qui seront à gagner. Otmar Szafnauer, team principal pour BWT Alpine, commente :

Nous sommes ravis de collaborer avec le PC Game Pass pour le tout premier week-end du Grand Prix de Formule 1 de Miami. Le monde numérique évolue constamment, il est important pour une écurie de Formule 1 de faire partie de l’avant-garde de ce paysage qui change perpétuellement. Nous sommes heureux de collaborer avec l’équipe Xbox sur ce type de projets et cela a été possible grâce à notre partenariat inestimable avec Microsoft.

Microsoft précise que ces codes pour le PC Game Pass ne seront valables que pour les nouveaux abonnés, à raison d'un code par personne. Croisons maintenant les doigts pour que les Alpine ne rencontrent aucun souci technique pour passer un maximum de temps sur la piste et donc à l'écran. Vous pouvez sinon vous abonner au PC Game Pass via Amazon contre 29,99 € pour trois mois.

