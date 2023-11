GeForce NOW : encore 18 jeu rajoutés et un bel abonnement au PC Game Pass offert

NVIDIA dévoile comme toutes les semaines les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils, le constructeur n'y va pas de main morte et rajoute encore une fois 18 jeux dans son catalogue. Mais surtout, il continue de faire un joli cadeau aux abonnés.

Les utilisateurs achetant un abonnement GeForce NOW Ultimate de 6 mois peuvent ainsi obtenir 3 mois d'abonnement au PC Game Pass, tout cela pour 109 € seulement. NVIDIA rappelle au passage que sa SHIELD TV Pro est toujours en promotion pour le Black Friday, avec un mois d'abonnement à GeForce NOW Ultimate offert. Et maintenant, place aux jeux rajoutés au catalogue :

Breathedge (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ; Bridge Constructor: The Walking Dead (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ; Bus Simulator 21 (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ; Chivalry 2 (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Dungeons 4 (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Hexarchy (Steam) ;

(Steam) ; Hearts of Iron IV (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ; I Am Future (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Imagine Earth (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ; The Invincible (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Land of the Vikings (Steam) ;

(Steam) ; Saints Row IV: Re-Elected (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ; SHENZHEN I/O (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ; Supraland: Six Inches Under (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; The Surge 2 (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ; Thymesia (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ; Tropico 6 (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ; West of Dead (Xbox, disponible sur le Microsoft Store).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vous pouvez retrouver la SHIELD TV Pro en promotion à 183 € sur Amazon, Darty et la Fnac.