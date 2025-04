GeForce NOW : huit jeux rajoutés, encore un tas de titres arriveront en avril 2025

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur de cartes graphiques introduit huit titres, mais il dévoile également quelques jeux attendus tout au long du moment.

NVIDIA rappelle au passage que la Saison 3 de Call of Duty: Warzone est lancée, marquant le grand retour de Verdansk avec « des améliorations visuelles et des optimisations de gameplay ». Place maintenant aux nouveaux jeux disponibles via GeForce NOW :

South of Midnight en accès anticipé (Steam et Xbox, bientôt disponible avant la sortie) ;

(Steam et Xbox, bientôt disponible avant la sortie) ; Cat Quest (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Dark Deity 2 (Steam) ;

(Steam) ; Hero Siege (Steam) ;

(Steam) ; KARMA: The Dark World (Steam) ;

(Steam) ; Sky: Children of the Light (Steam) ;

(Steam) ; Train Sim World 5 (Steam) ;

(Steam) ; Vivat Slovakia (Steam).

Tout au long du mois d'avril, de nouveaux titres arriveront sur GeForce NOW, voici déjà une partie du programme :

South of Midnight (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, le 8 avril) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, le 8 avril) ; Commandos Origins (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, le 9 avril) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, le 9 avril) ; The Talos Principle: Reawakened (Nouvelle sortie sur Steam, le 10 avril) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 10 avril) ; Night Is Coming (Nouvelle sortie sur Steam, le 14 avril) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 14 avril) ; Mandragora: Whispers of the Witch Tree (Nouvelle sortie sur Steam, le 17 avril) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 17 avril) ; Sunderfolk (Nouvelle sortie sur Steam, le 23 avril) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 23 avril) ; Clair Obscur: Expedition 33 (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, le 24 avril) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, le 24 avril) ; Tempest Rising (Nouvelle sortie sur Steam, le 24 avril) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 24 avril) ; Aimlabs (Steam) ;

(Steam) ; Backrooms: Escape Together (Steam) ;

(Steam) ; Blood Strike (Steam) ;

(Steam) ; ContractVille (Steam) ;

(Steam) ; EXFIL (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV. Le service de jeux vidéo en streaming est également disponible sur les casques VR, vous pouvez acheter le Meta Quest 3S contre 329,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.