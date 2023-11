NVIDIA : 3 jeux avec le DLSS et encore une offre avec le PC Game Pass et GeForce NOW

NVIDIA fait encore le point cette semaine sur les nouveautés concernant le DLSS, sa technologie améliorant le framerate dans les jeux vidéo. Trois titres bénéficient désormais du DLSS, à savoir Gangs of Sherwood, Last Train Home et Satisfactory, mais le constructeur lance également une offre concernant les services d'abonnement.

Mais d'abord, place aux jeux qui accueillent la technologie DLSS :

Gangs of Sherwood - Lancement le 30 novembre avec DLSS 2 et DLAA. Les possesseurs de GeForce RTX 40 bénéficient d'une amélioration des performances DLSS de 66 % en moyenne en 4K avec les paramètres maximums activés.

Last Train Home - Disponible dès aujourd'hui avec NVIDIA DLSS 2. Les possesseurs de GeForce RTX 40 bénéficient d'une amélioration des performances DLSS de 2X en moyenne en 4K avec les paramètres maximums activés.

Satisfactory - Récemment mis à jour vers Unreal Engine 5, ajoutant DLSS 2 & DLAA. Les possesseurs de GeForce RTX 40 Series bénéficient d'une amélioration des performances DLSS de 71 % en moyenne en 4K avec les paramètres maximums activés.

Par ailleurs, les joueurs qui achèteront dans les prochains jours une carte graphique GeForce RTX 4060, 4060 Ti, 4070, 4070 Ti, 4080 et 4090 vont pouvoir obtenir gratuitement trois mois d'abonnement au PC Game Pass et trois mois d'abonnement à GeForce NOW Prioritaire de trois mois, pour jouer en cloud gaming. Pour rappel, l'offre permettant d'obtenir trois mois de PC Game Pass pour six mois d'abonnement à GeForce NOW Ultimate achetés est toujours valable.

