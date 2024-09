NVIDIA : les 4 gros jeux de la rentrée améliorés avec le DLSS 3

Le mois de septembre, c'est synonyme de rentrée pour beaucoup de personnes, même pour les développeurs qui lancent de gros jeux. Les joueurs PC vont avoir de quoi faire ces prochains jours avec les portages de God of War Ragnarök et Final Fantasy XVI, l'Action-RPG italien Enotria: The Last Song et Dead Rising Deluxe Remaster.

Le point commun entre ces quatre titres ? Ils bénéficieront tous de la technologie DLSS 3 de NVIDIA pour améliorer le framerate (à condition d'avoir une carte graphique GeForce RTX et d'avoir mis ses pilotes à jour, évidemment). Voici ce qu'il faut savoir sur ces quatre jeux :

Final Fantasy XVI de Square Enix est lancé aujourd'hui avec un support immédiat pour DLSS 3, incluant la Super Résolution et la Génération d'Images, DLAA et Reflex. Avec un GPU GeForce RTX série 40 dans votre PC ou ordinateur portable, les joueurs peuvent vivre Final Fantasy XVI sur PC dans des conditions optimales. Maximisez les fréquences d'images avec DLSS 3 tout en poussant la qualité d'image à son maximum avec DLAA. Rendre le gameplay encore plus réactif grâce à Reflex garantit que vos combats contre les Dominants de Valisthea seront aussi cinématographiques que possible. Notre tout dernier pilote GeForce Game Ready 561.09 WHQL est également prêt pour la sortie d'aujourd'hui et disponible en téléchargement.

Le 19 septembre, God of War Ragnarök arrive sur PC. La suite du très acclamé God of War (2018) est une épopée touchante qui suit Kratos et Atreus dans leur lutte entre s'accrocher et lâcher prise. Les utilisateurs de GPU ou d'ordinateurs portables GeForce RTX peuvent activer DLSS 3 avec la Génération d'Images et la Super Résolution, ainsi que NVIDIA Reflex. Grâce à DLSS 3, les GPU GeForce RTX série 40 sur PC de bureau peuvent jouer en 4K avec des paramètres maximums, atteignant jusqu'à près de 200 FPS grâce à un multiplicateur de performance moyen de 2X. Cela permettra aux joueurs d'aider Kratos et Atreus à affronter la fin du monde dans des conditions optimales.

Le 19 septembre marque également le lancement de Dead Rising Deluxe Remaster, ramenant les joueurs dans la paisible ville de Willamette, Colorado, où une quarantaine militaire cache un enfer vivant que le journaliste freelance Frank West devra explorer. En vous aventurant dans l’unique centre commercial de la ville, vous découvrirez une nouvelle vision du genre zombie avec des actions incroyables, des combats démesurés et une multitude d’armes. Revitalisé avec le moteur RE ENGINE de Capcom, les joueurs sur PC équipés de GPU GeForce RTX peuvent accélérer les fréquences d'images avec DLSS 3, la Super Résolution et la Génération d'Images, tout en rendant l'action encore plus réactive grâce à l'intégration de NVIDIA Reflex.

Le jeu Enotria: The Last Song de Jyamma Games, un nouveau soulslike se déroulant dans un magnifique monde ensoleillé inspiré du folklore italien, inclura un support dès le premier jour pour DLSS 3 et Reflex lors de son lancement le 19 septembre. Portez des masques uniques modifiant les rôles, affrontez des ennemis redoutables et altérez la réalité avec le pouvoir d’Ardore pour percer les secrets d’Enotria.